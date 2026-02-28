Decían que la belleza de Miroslava Stern era angelical, sus ojos azules y su rubia cabellera cautivó a la comunidad artística de la Época de Oro del cine mexicano, y al público que fue a verla en la pantalla grande junto a figuras como Jorge Negrete, Pedro Infante y Tin Tan; Miroslava, que estaba en la cumbre de su carrera y con planes de triunfar en Hollywood, se quitó la vida a los 29 años.

Nació hace 100 años, el 26 de febrero de de 1926, y aunque nació en Praga, ella decía orgullosa que era mexicana, quienes la conocieron aseguran que era muy sencilla, amigable y profesional, soñaba en convertirse en una gran actriz.

En una entrevista realizada en noviembre de 1952, tres años antes de su muerte, Miroslava contó que había recibido propuesta de trabajo para ir a filmar varias películas a Hollywood, sin embargo ese sueño ya no lo pudo realizar.

Para ese momento ya había actuado en 24 cintas; junto a Mario Moreno, "Cantinflas" en "¡A volar joven!" y con Jorge Negrete en "La posesión"; en 1954 actuaría con Pedro Infante en "Escuela de Vagabundos", y tras su muerte, se estrenó el filme "Ensayo de un crimen", una película de comedia negra y drama psicológico mexicano, escrito y dirigida por Luis Buñuel.

FOTO: Fototeca EL UNIVERSAL

Miroslava nació en Checoslovaquia aunque después se nacionalizó mexicana y adoraba México, cuando estaba en el extranjero siempredecía con orgullo que "ella era una actriz mexicana".

La actriz Martha Roth contó que durante un tiempo ella y Stern fueron muy amigas y la recordaba como una persona muy sensible, muy encantadora, muy sencilla y de una belleza impresionante.

Tenía una cabellera abundante de color oro que hacían muy buen juego con sus ojos de color azul intenso un cuerpo bello y una presencia que no pasara desapercibida.

La actriz tenía muchos fans, fans que le mandaban constantemente cartas de amor; la prensa de la época la definía como una mujer hermosa, audaz y con mucho mundo, elementos que la convertían en una mujer con un futuro prometedor.

Miroslava Stern en las páginas de EL UNIVERSAL en 1946.

La muerte de Miroslava Stern

Algo pasaba con Miroslava que a veces hacía planes y finalmente no los realizaba, con Martha Roth, por ejemplo, un día quedó de ir a montar a caballo, pero cuando la actriz italiana llegó a recogerla a su casa en la Ciudad de México, su ama de llaves le dijo que estaba dormida, que no se sentía bien, Roth, reveló, que Stern se la pasaba mucho tiempo dormida, y fue en su habitación, donde la encontraron sin vida el 9 de marzo de 1955.

EL UNIVERSAL informó:

“Se suicida la bella artista Miroslava Stern”; la nota detalló que la actriz ingirió un barbitúrico, que su ama de llaves la encontró muerta en su habitación y que se encontraba triste por una decepción amorosa.

Así informó EL UNIVERSAL la muerte de la actriz Miroslava Stern.

Recién se había enterado que el torero Luis Miguel Dominguín, con quien tuvo un romance y de quien estaba enamorada , se había casado con la actriz italiana Lucía Bosé, mamá del cantante Miguel Bosé.

Cuando Miroslava fue encontrada sostenía en su mano derecha una fotografía de Luis Miguel, y en la mano izquierda tres cartas, en una de ellas reveló, de manera velada, lo triste que se sentía por la unión en matrimonio de Dominguín.

Estela publicada en EL UNIVERSAL en marzo de 1955 por la muerte de la actriz Miroslava Stern.

Su padre, Oscar Stern, explicó que su hija ya había tratado de suicidarse cuando tenía 17 años y estaba en un internado en Nueva York; los nervios siempre habían significado un problema en su vida, confesó.

“Desde principios de este mes estaba sumamente nerviosa. Me había dicho que su médico ordenó que la internaran en un sanatorio de esos que sirven para descansar, pero ella se negó a irse”, relató entonces a este diario.

rad