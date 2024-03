Miroslava Stern, una de las actrices más hermosas de la Época de Oro del cine mexicano , se suicidó en su casa el 9 de marzo de 1955 a los 30 años de edad. El Universal dio a conocer la noticia en la edición del viernes 11 de aquel año.

“Se suicida la bella artista Miroslava Stern”, se lee en el titular de la nota que detalla que ingirió un barbitúrico , que su ama de llaves la encontró muerta en su habitación y que se quitó la vida por una decepción amorosa.

La actriz nacida en Checoslovaquia y naturalizada mexicana, se enteró que el torero Luis Miguel Dominguín , de quien estaba enamorada, se había casado con la actriz italiana Lucía Bosé . Cuando Miroslava fue encontrada sostenía en su mano derecha una fotografía de Luis Miguel, y en la izquierda tres cartas.

Muerte sorpresiva

En la casa ubicada en el número 83 de la calle Kepler, de la colonia Nueva Anzures, llegaron periodistas, fotógrafos, actores, cantantes y muchas jovencitas quinceañeras con la ilusión de poder entrar al hogar donde vivía su estrella.

Con una llamada telefónica se informó a la policía del suicidio de Miroslava, se pretendía mantener en secreto lo ocurrido, sin embargo, las páginas de este diario reportaron que en menos de media hora, unas 50 personas ya se encontraban en la alcoba de la actriz.

Miroslava fue encontrada por su ama de llaves varias horas después de haber muerto, su habitación estaba bellamente decorada y amueblada, hacía juego con su belleza.

En cada lado de su cama había un buró, y en uno de ellos tres vasos con un líquido transparente. El cuerpo de Miroslava yacía sobre la cama, vestido con una negligé blanca y una bata color fresa. Permanecía en decúbito dorsal derecho, recargada la cabeza sobre la mano del mismo lado y en la que estaba un retrato de Luis Miguel Dominguín.

A Miroslava Stern la encontraron 30 horas después de suicidarse

La advertencia de Miroslava antes de morir

María del Rosario era una mujer de la tercera edad que llevaba nueve años trabajando como ama de llaves de la actriz. Ella contó a El Universal que Stern le hizo una advertencia la última vez que la vio.

“El martes pasado fue el último día que la vi, a las 12 horas me llamó a su habitación, estaba vestida como la encontramos hoy. Me dijo: Rosario, vete a tu casa a descansar y vienes hasta mañana a las seis de la tarde, no vengas antes porque no voy a estar”.

El ama de llaves obedeció y se presentó a trabajar el día siguiente a las seis de la tarde, pensó que Miroslava no se encontraba en casa, pues la correspondencia estaba tirada bajo la puerta, así que se acostó, y el hallazgo del cuerpo fue hasta el día siguiente.

La belleza de la actriz cautivó a productores. Fototeca EL UNIVERSAL.

Cuando María Rosario tocó la puerta de Miroslava y no obtuvo respuesta temió que algo le hubiera pasado, llamó a los padres de Stern a Cuernavaca para pedir autorización de entrar al cuarto a la fuerza.

“Me fui por la terraza que da a la alcoba de la niña y la encontré muerta. El cadáver estaba tendido sobre la cama. En la mano derecha tenía la fotografía de ese español que dicen es torero, en la otra tres cartas”, recordó.

El cuerpo de Miroslava estuvo 30 horas en la habitación

La actriz Ninón Sevilla expresó que la tarde anterior se quedaron esperándola para comenzar a filmar una película con Tin Tan que llevaría el nombre de “No es posible la luna conmigo”.

Lo más extraño, recordó, fue que no sólo los dejó esperando en el estudio, sino que nadie contestó las llamadas telefónicas que le hicieron a su casa.

Las autoridades dieron luz verde para que el cuerpo no fuera trasladado al anfiteatro, sino que ahí mismo se entregó a los familiares para ser velado y posteriormente cremado. El médico de la Cruz Verde que examinó el cadáver, diagnosticó que el cuerpo tenía al menos 30 horas en la habitación.

Miroslava ya se había intentado suicidar

Oscar Stern, papá de la actriz, explicó que su hija ya había tratado de quitarse la vida cuando tenía 17 años y estaba en un internado en Nueva York; los nervios siempre habían significado un problema en su vida.

“Estaba enferma de los nervios. Desde hacía días la veníamos notando muy deprimida, melancólica nerviosa y por ello la estaba atendiendo un doctor”, afirmó don Oscar, y dijo que no sabía que su hija estaba enamorada del torero Dominguín.

María del Rosario, su ama de llaves, reveló que a la actriz le habían recomendado que se internara para descansar pero no quiso hacerlo.

El Universal informó que Stern padecía desde niña una psicosis de la que nunca fue posible curarla, por temporadas sufría depresiones tan intensas , que era necesario darle tratamientos especiales.

La psicosis que padecía fue producto de lo que vivió en la invasión alemana a Checoslovaquia. Familiares aseguraron que cuando estuvo en Praga permaneció oculta durante más de 36 horas en tensión nerviosa continua bajo el bombardeo que desataron los alemanes.

¿Qué decían las cartas suicidas?

Dos de las tres cartas con las que fue encontrada Miroslava estaban escritas en checo, una estaba dirigida a su papá y la otra a su hermano. La tercera era para el licenciado Eduardo Lucio, en ella, Stern detallaba sus deudas económicas y cómo debían pagarse sin involucrar a terceros.

En la misiva dirigida a su hermano menciona a Luis Miguel Dominguín, pero no revela de manera clara el motivo del suicidio.

“Mi Yvo, perdóname que te cause dolor, perdóname todo, pero ya no puedo seguir viviendo. Creeme que te quiero terriblemente pero sería yo solo un estorbo y una vergüenza para ustedes. Cuando te acuerdes de mí acuérdate sin remordimiento y sin dolor. Yo me sentiré mejor, pero no puedo seguir ...escribe y envía la campanita de plata a Luis Miguel Dominguín y que sea feliz. Te lo pido”, escribió.

En la segunda carta le pide perdón a su padre y le confiesa que le falta valor para seguir viviendo.

“Papá, perdóname y olvida. No puedo seguir, no tengo valor, gracias por todo y perdóname que no tenga suficiente voluntad para vivir. Te quiero. Bambulka” , se lee.

Miroslava sostenía esta foto cuando fue hallada muerta. En ella aparece Luis Miguel Dominguín, la mamá de éste y ella. Hemeroteca EL UNIVERSAL.





La reacción de Luis Miguel, el señalado por muchos como culpable de que la bella actriz se quitara la vida.





¿Luis Miguel Dominguín o Cantinflas?

Miroslava y Luis Miguel se conocieron cuando ella regresaba del festival de cine de Cannes, Francia. Se dirigía a España, pero ahí le negaron la entrada, por lo que Luis Miguel la ayudó a poder traspasar la frontera.

En Madrid se les vio juntos con frecuencia, y cuando Miroslava regresó expresó que había conocido al “hombre más interesante en su vida”.

El torero se casó en Las Vegas con la actriz italiana Lucía Bosé, mamá de Miguel Bosé , el 2 de marzo de 1955 en Nevada, Estados Unidos.

Se sabía que Miroslava y Luis Miguel tuvieron amores durante un viaje que ella realizó a España. Ella se enamoró pronto y llegó a pensar en que podrían casarse.

“La noticia del casamiento de Luis con otra mujer, debe haber provocado la desesperación de Miroslava , que pasó a mejor vida mediante la ingestión de barbitúricos”, se lee en las páginas de ese entonces.

Existe otra versión que involucra a Mario Moreno Cantinflas , pues en entrevista para Televisa, el periodista Jacobo Zabludovsky dijo a manera de “exclusiva mundial”, que Miroslava se suicidó por Cantinflas, y no por Luis Miguel Dominguín.

Miroslava y Mario Moreno Cantinflas. Fototeca EL UNIVERSAL.