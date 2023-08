Aseguran que pelea entre Sergio Mayer y Poncho de Nigris en "LCDLFM" fue idea de la producción

El "team infierno" se mantuvo unido a lo largo de más de 60 días, hasta que Sergio Mayer hizo un contundente anuncio que vulneró al equipo más fuerte dentro de "La casa de los famosos México", lo que extrañó a las y los seguidores del programa, debido a que, aparentemente, no había ningún problema entre sus integrantes, por ello, no causa sorpresa la hipótesis que propone que la discusión que "el Tata" desató, al arremeter en contra de Poncho de Nigris no fue más que un arreglo de la producción del programa, en búsqueda de darle un giro a la final del reality, pues la reconciliación se produjo poco tiempo después.

¿La credibilidad del programa está en juego? Es la pregunta que se han hecho muchos de los seguidores del reality, luego de que comenzara a circular una imagen que da a conocer que, supuestamente, la productora Rosa María Noguerón habría llamado al confesionario a uno de los habitantes de la casa para enterarlo de que necesitaban producir una discusión que aumentara los niveles de audiencia, a poco de que termine el programa, que finalizará sus emisiones el domingo 13 de agosto.

La imagen indica:

"Se va a manejar una supuesta traición y una supuesta falta de lealtad del ´team infierno´. (...) Dicho pleito y conflicto es para darle sabor a la final y así tener más raiting, un circo montado por Rosa María Noguerón, alías "la Jefa".

"La casa de los famosos México" finaliza sus emisiones el domingo 14 de agosto. Foto: Especial

Esta discusión se dio entre Sergio Mayer y Poncho de Nigris, luego de que "el Tata" se mostrara muy molesto por haber sido salvado en la última nominación, debido a que, para él, no fue una defensa el hecho de que no fuera nominado, si no todo lo contrario, pues dijo a los del "team infierno" que, aquellas personas que han participado en otros realitys, como es el caso del regiomontano, que la penúltima semana es una de las más importantes, sobre todo para ser nominado estratégicamente, pues de esa manera su imagen se fortalecía, demostrando que contaba con el apoyo del público y ese era el motivo de su permanencia y no el haberse salvado de ser votado.

Por ello, dijo a de Nigris que su estrategia fue la de tratar de mostrarse como un héroe, al "protegerlo" de ser nominado, y ponerse en riesgo a sí mismo:

"Me traicionaste nuevamente, igual que hace 20 años, me la aplicaste otra vez a mis espaldas, eso de que: ´-Yo soy mártir y pongo el pecho por él, no, cabr*n, a mí no me utilices", dijo Sergio.

"Tú nada más quieres exhibir por tu pinch* ego de querer ser protagonista, no eres protagonista, la traes conmigo porque es personal, (...) ¿por qué estás enganchando conmigo? Te cuidé y te apoyé todo el programa, cabr*n. Es personal porque tienes miedo a que te gane, ya estás jugando sabes y sientes que soy una competencia fuerte, por eso estás así, pinch* ego más grande que el mío, wey", respondió a de Nigris.

Entre los comentarios más fuertes que tuvieron lugar en esa conversación, Poncho le reclamó a Sergio que, durante la época de "Sólo para mujeres", lo explotó a él y a todos sus compañeros, por lo que aseguró que todos los que habían participado en ese proyecto lo odiaban. Por su parte, "el Tata" le dijo que él le había dado de comer a de Nigris al haberlo contratado para que formara parte de ese show, lo que generó mucha tensión pues, a lo largo de toda la competencia, exaltaron que tenían una amistad de años.

Y aunque el pleito pareció ser muy grave, a poco Sergio y Poncho se reconciliaron con todo y un abrazo fraterno, asegurando que los dos sabían lo qué era ser estrategas, lo que generó dudas pues, de un momento a otro, siguieron tratándose como si nada hubiera pasado, por lo que en las redes sociales también han cuestionado la veracidad de este desencuentro. Además, hicieron énfasis al aclarar que ese pleito no significaba la división de su team.

Luego de este incómodo episodio, Wendy, Emilio, Nicola, Poncho y Sergio hablaron, antes de irse a dormir, de la posibilidad de tatuarse un trinche, en honor al "team infierno", eso sucedería de ser que se salvasen los dos integrantes del equipo que están nominados, es decir Guevara y de Nigris y sea Mariana "Barby" Juárez quien abandoné la casa.



