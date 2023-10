Aseguran que cenizas de Carmen Sevilla, actriz de la Época de Oro, no han sido recogidas desde hace meses

La actriz, cantante y presentadora de televisión Carmen Sevilla, uno de los rostros más populares y queridos del cine y la televisión en España, y quien fuera un referente de talento y belleza en la Época de Oro del cine mexicano, sigue dando de qué hablar tras su muerte en julio, ya que aseguran, sus cenizas no han sido recogidas y continúan en el crematorio.

Según el medio español ABC, las cenizas de la famosa actriz siguen en el Tanatorio de Pozuelo de Alarcón, en la espera de que su hijo, el compositor Augusto Algueró las recoja.

Carmen Sevilla, quien protagonizó junto a Jorge Negrete la película "Jalisco canta en Sevilla", padecía Alzheimer desde 2009 y debido a su muy deteriorada salud fue ingresada en una residencia de Aravaca (Madrid) en marzo de 2015.

Europa Press recupera el testimonio de quien fuera chofer de la actriz, Tino Fernández, quien se mostró sorprendido y triste pero no extrañado de que el hijo de la estrella haya abandonado los restos de su madre.

"Inconcebible que tu hijo te abandone en un tanatorio. Es abandono, dejadez; me sorprende pero no me extraña" confesó a Espejo Público; a este mismo medio, fuentes del crematorio confirmaron que las cenizas siguen ahí: "Sí, están allí y pueden ser recogidas en cualquier momento, bien por su hijo, que fue quien firmó todos los permisos para que se llevase a cabo el proceso, o por cualquiera que lleve una autorización de este con la fotocopia de su documento de identidad".

Lee también: Lola Cortés se somete a una doble mastectomía tras detectarle cáncer de mama

Dividen cenizas de la actriz Carmen Sevilla

Las cenizas de la actriz Carmen Sevilla habrían sido divididas, según lo que relata a Vanitas Elena, una de las sobrinas de Carmen, quien reveló que una parte de las cenizas de su tía sí fueron recogidas por ella y su hermana Carmen.

Augusto Algueró, reporta Europa Press, ha evitado pronunciarse públicamente al respecto, aunque según Rappel -gran amigo de la actriz- el hijo de Carmen niega dicha información y asegura que las cenizas de su madre sí han sido recogidas.

El próximo lunes 16 se celebrará una misa funeral en su honor en la madrileña Iglesia de San Francisco de Borja, homenaje a Carmen organizado por sus sobrinas y al que, todo apunta, Augusto no asistirá.

Carmen Sevilla también actuó con Pedro Infante en "Gitana tenías que ser", de 1953, y se dijo que entre ellos hubo un romance que incluyó una escapada a Mérida, Yucatán, donde el actor le compró una esclava similar a la que él siempre usaba.

rad