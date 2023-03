El actor Arturo Carmona siempre ha llevado una excelente relación con su hija Melenie Carmona, prácticamente como amigos, por eso no tuvo problema de hablar con ella sobre la relación que tuvo con la influencer y exintegrante de Acapulco Shore, Dania Méndez, dentro de "La casa de los famosos 3", reality del cual fue el expulsado de esta semana.

"Obviamente no le agradaron muchas cosas, pero con mucho respeto me lo dijo y se expresó de la mejor manera de lo que ella pensaba", dijo Carmona durante una entrevista en el programa La Mesa Caliente.

El actor explicó que Melenie como hija de padres separados, siempre ha querido verlo feliz, por eso el preocupaba la imagen que pudiera dar hacia afuera, pero hubo muchos comentarios en redes sociales que tal vez pudiera llegar a preocuparla o molestarla, por ejemplo, que fuera tachado de tóxico en la relación que tuvo con Dania, por los celos y comentarios que hizo hacia ella, así que consideró que su niña sufrió a la par que él.

"Siempre he querido ser un ejemplo para ella (Melenie), y tenía una gran preocupación de cosas que tal vez no sabía manejar dentro de la casa y que jamás había vivido, lo primero que hago cuando salgo es hablarle y decirle, 'mi amor, estoy bien'; porque sabía que no iba a estarlo y obviamente me dio su punto de vista como hija, como mujer".

Arturo Carmona lo intentó, pero no se dio el click con Dania

Arturo comentó que Melenie estaba al tanto de lo que sucedía con él, tanto en el reality como en las redes sociales, donde se dieron los comentarios negativos y que él ignoraba, pero su primogénita fue su gran defensora y hasta que estuvo afuera se enteró de estas cosas.

A pesar de que la química que tuvo con Dania se dio desde el principio, durante una cena romántica que él organizó para ella dentro de la suite de "La Casa de los Famosos", se dio cuenta que ella no era para él al ver su desinterés, así que decidió hacerse a un lado porque no están en la misma sintonía en este momento, según explicó el actor, quien dijo qu

e agradece la experiencia a pesar de todo.

e agradece la experiencia a pesar de todo.





