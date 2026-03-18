Chris O´Neal, actor que debutó en Nickelodeon, fue detenido y encarcelado, luego de que una llamada a la policía de Los Ángeles, reportara que él, y otros dos hombres, habían entrado a robar a una propiedad. Sin embargo, fue puesto en libertad al día siguiente, debido a que no hubieron prueblas suficientes que demostraran su implicación.

"TMZ" reportó la noticia de que el actor infantil tuvo que enfrentar a la autoridad, esto derivado de una llamada que la policía de Los Ángeles recibió, el lunes -16 de marzo-, alrededor de las 5:45 horas, en la que el dueño de la propiedad dijo haber visto a tres hombres entrar a su casa, en búsqueda de despojarlo de sus pertenencias.

De acuerdo con la información disponible, la persona que alertó sobre el presunto robo, a una casa ubicada en, Malibú, California, habría visto a los implicados, a través de las cámaras de seguridad del domicilio.

Lee también: Paternidad toca a Frankie Muñiz

Otro de los pormenores a los que tuvo acceso "TMZ" fue a que, aparentemente, los ladrones habrían entrado a la casa, desde la parte trasera y habrían manipulado las cámaras de seguridad para impedir que, quien estuviera dentro de la propiedad, se percatase de su presencia.

Instantes después, O´Neal fue arrestado por su presunta implicación, siendo trasladado a la cárcel del condado de Los Ángeles, donde permaneció hasta el día de ayer, martes 17 de marzo, cuando fue puesto el libertad, debido a la falta de pruebas que demostraran su responsabilidad en el ilícito.

"No existían motivos suficientes para presentar una denuncia contra esa persona", dijo una fuente a "TMZ".

Lee también: "Un Psicópata" anda suelto en los cines

Chris que, en la actualidad tiene 31 años, es recordado por su papel como Kevin Reed, en la serie de Nickelodeon, "How to rock" (2012), el baterista de la banda Gravity 4, de la que era líder la protagonista del programa.

"How to rock" fue cancelada luego de su primera temporada, ya no que alcanzó los niveles de audiencia esperados. Sin embargo, el canal siguió convocando a O´Neal para otros proyectos, como cuando copresentó el programa "You gotta see this" y protagonizó la película "Swindle", junto con otras jóvenes promesas como era, en ese momento, Ariana Grande.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc