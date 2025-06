Arnold Schwarzenegger tiene un mensaje para los ambientalistas que se desesperan ante la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump: "Dejen de quejarse y pónganse a trabajar".

El nuevo gobierno de Estados Unidos ha recortado de forma drástica las ambiciones ambientales de la era Biden, ha revertido regulaciones históricas, retirado fondos para proyectos climáticos y, en cambio, ha reforzado el apoyo a la producción de petróleo y gas en nombre de un objetivo de "dominio energético estadounidense".

Schwarzenegger, el exgobernador republicano de California, ha dedicado su tiempo a causas ambientales desde que dejó el cargo político en 2011.

El martes dijo que últimamente sigue escuchando de ambientalistas y expertos en políticas que preguntan "¿qué sentido tiene luchar por un ambiente limpio cuando el gobierno de Estados Unidos dice que el cambio climático es un engaño y que el carbón y el petróleo son el futuro?".

Lee también: ¿Famosos que han sido inmigrantes ilegales?

Schwarzenegger dijo en la Cumbre Mundial de Austria en Viena, un evento que ayuda a organizar, que responde "dejen de quejarse y pónganse a trabajar".

Mencionó ejemplos de gobiernos locales y regionales y empresas que están tomando medidas, incluido su propio gobierno en California, y argumentó que el 70% de la contaminación se reduce a nivel local o estatal.

"Sean el alcalde que hace que los autobuses sean eléctricos; sean el director general que pone fin a la dependencia de los combustibles fósiles; sean la escuela que instala techos solares", dijo.

"No pueden simplemente sentarse y poner excusas porque un tipo en una Casa Blanca muy bonita en la avenida Pennsylvania no está de acuerdo con ustedes", añadió, señalando que atacar al presidente "no es mi estilo" y que no critica a ningún presidente cuando está fuera de Estados Unidos.

"Yo sé que la gente está harta y cansada de las quejas y los lamentos y el pesimismo", dijo Schwarzenegger. "La única manera de ganar los corazones y las mentes de la gente es mostrándoles acciones que mejoren sus vidas".

rad