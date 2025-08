Arleth Terán habla, como nunca antes, de la época en que fue vinculada románticamente con Joan Sebastian y afirma que, así como era con ella, el cantante pretendía a muchas otras compañeras y hasta a su propia madre, motivo por el que jamás pensó que "el poeta del pueblo" tuviera un interés genuino de conquistarla.

Sólo con 15 años, Arleth Terán entró al CEA

En entrevista con Matilde Obregón, la actriz recordó que, a sus 15 años, conoció a Pedro Damián, mientras ella estaba como extra en una de las escenas de la telenovela "El vuelo del águila", cuando el elenco fue a grabar a San Luis Potosí, estado en donde ella vivía.

Damián vio gran potencial en ella, por lo que pidió a Eugenio Cobo, que también actuaba en el melodrama, que le diera una oportunidad de entrar a estudiar en el CEA, centro de estudios del que todavía es director.

Lee también: A Arleth Terán no le importa que la critiquen por haber dado el pésame a Maribel Guardia: "Me tienen bien sin cuidado"

Arleth Terán pudo ser la protagonista de "Tú y yo"

Fue así que, con 15 años, Arleth se mudó a la CDMX, y se dedicó a prepararse como actriz; su primera oportunidad llegó con la telenovela "Tú y yo", -tres años más tarde- luego de que, por casualidad, se encontara con Emilio Larrosa, el productor del melodrama, quien estaba conversando con un grupo de jóvenes que habían hecho el casting para formar parte del proyecto, entre ellos, Eduardo Verástegui.

Al verla, el productor le pidió que se presentara para incluirla en el casting.

"Al día siguiente me hicieron el casting, Roberto Ruíz, el encargado de reparto, me dijo ´mañana te quieren ver, pero no saben si de villana o de la protagonista´, y me dieron el papel de Bárbara Camacho, la antagonista".

Lee también: Arleth Terán se solidariza con Maribel Guardia tras la muerte de Julián: "Que Dios te dé fuerza"

Apenas sabía quién era Joan Sebastian y, a Maribel, no la conocía

Arleth confesó que, cuando le indicaron que trabajaría con Joan Sebastian, en realidad, sabía muy poco de él y, al conocerlo en persona, se llevó una muy buena impresión; también confesó que no sabía quién era Maribel Guardia, pues al decirle que la protagonista sería ella, pensó que se referían a "la Pelangocha", Maribel Fernández.

"Yo sabía de sus canciones, pero no le había puesto yo cara, ya cuando lo conocí, tenía unos cuarenta y pelos, tremendo, encantador el hombre, muy agradable, siempre muy educado y, cuando dijeron que era Maribel Guardia, yo pensaba que era ´la Pelangocha´, porque tampoco sabía quién era ella, era una Maribel", contó a Obregón.

En esa época, Terán tenía sólo 19 años, por lo que aseguró que no sintió un enamoramiento por Joan, pues para ella era un señor muy grande y, cuando le hacía algún tipo de invitación, no encontraba en ella ningún tipo de malicia.

Lee también: La entrevista en que Imelda Garza contó que Joan Sebastián le tiró la onda a su mamá

Joan Sebastián también se fijó en la belleza de su madre

De hecho, la actriz afirmó que, a diferencia de lo que se ha pensado por todos estos años, Joan no tuvo una preferencia hacia su persona y que, en cambio, el cantante trataba de conquistarla a ella, a sus compañeras del CEA, a las jóvenes que trabajaban en la producción y, hasta a su propia madre, por lo que nunca se tomó en serio las atenciones del compositor.

"Pero a ti te echó el ojo", le dijo la periodista.

Y Arleth contestó:

"A mí y a todas las de vestuario, si hasta a mi mamá... ¿tú crees?, para todos tuvo una flor, tenía un montón de piropos para mí y para cualquiera, así era él, a mi mamá la piropeó hasta que se cansó, sí es cierto que le tiró (la onda)", dijo.

Lee también: Maribel Guardia dedica conmovedor mensaje a Joan Sebastian: "gracias por haberme dado ese maravilloso hijo"

"Él era de ´¿a dónde va, mija?´, ´no, pues, ya me voy a mi casa´, ´yo le doy un ride´, ´ah, bueno´, yo dije y le presenté a mis compañeras con las que vivía, jugábamos cartas, nos invitaba a los palenques, toda la primera fila llena de huercas, yo no tenía esa astucia, esa malicia", contó.

Pepillo Origel, responsable de correr el rumor de noviazgo entre Arleth y Joan

Rercordó que fue Pepillo Origel que, al verla en un palenque en Guadalajara, siendo la única de todas las jóvenes que reconocía como actriz, pues sus compañeras aún no salían en televisión, dijo en "Ventaneando" que Joan y ella estaban teniendo un romance, cuando no era así.

"Eso fue una cosa que sacó Pepillo, que nos había visto en un evento a Joan y a nosotras, pero no dijo a nosotras, dijo a Arleth y Joan, yolo estaba viendo, veo que dice eso y pienso, ´mira este pinch* viejito, jijo de su madre´", rememoró.

Lee también: 10 años del aniversario luctuoso de Joan Sebastian; dejó 854 canciones, desacuerdos por la herencia y un vacío en la música

"Fue un chisme de Pepillo, pero sí hay de cierto que el señor me tiraba la onda, sí, después de toda la convivencia y tanta idea y vuelta, claro ; convivía con un personaje ojo alegre, bueno pa´la fiesta, muy buena onda, caballeroso y que te trata como reina, entonces ¿ a quién le dan pan que llore?, ¿tú crees que le íbamos a decir que no las chiquillas y yo?, pero la conocida era yo, pagan justos por pecadores, así me tocó esa experiencia", precisó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

** Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.**¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc