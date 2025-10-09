“Papás por siempre” traerá a la televisión, una vez más, a una de las parejas protagónicas más queridas por el público: Ariadne Díaz y José Ron.

El melodrama retoma la trama de “Papás por conveniencia” (2024), solo que, tanto los personajes como la trama darán un salto de cinco años, lo que, según la productora Rosy Ocampo, la hace única en su tipo.

El proyecto está por estrenarse en la televisión nacional con un elenco que combina experiencia y juventud, incluyendo a Elías Moreno, Erika Buenfil y nuevos talentos como André Sebastián, quien hace sud debut como actor.

Durante la presentación oficial del proyecto, Ocampo aseguró que la producción apuesta por la originalidad y los valores familiares.

“Hoy no solamente celebramos el inicio de una nueva telenovela, sino una apuesta por la originalidad, la familia y la capacidad para transformar la realidad”, expresó la productora durante la presentación del proyecto.

Una de las grandes incorporaciones es la de la llamada "Reina de TikTok", quien interpreta a la madre de Díaz.

“Es una mujer muy divertida, franca, grosera e imprudente, intolerante, pero ama profundamente a su familia. Ella viene a reconciliarse con los suyos, muere por saber lo que es tener a todos esos niños que van a ser sus nietos y a su hija cerca”, explicó.

¿Cuándo se estrena “Papás por siempre”?

El melodrama iniciará transmisiones este próximo lunes 13 de octubrese a las 20:30 horas. Ocupando el lugar que deja "Monteverde" historia protagonizada por África Zavala y Gabriel Soto.

Además de la señal de televisa, podrá seguirse a trvés de Vix.

Para acompañar a Ron y Díaz, se encuentran Daniela Luján, Martín Ricca, Miguel Martínez, Altaír Jarabo, Juan Diego Covarrubias, Michelle González, Tania Lizardo y Pablo Valentín, entre otros.