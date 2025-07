En los últimos días Arath de la Torre ha recibido varias llamadas quienes serán los nuevos inquilinos de “La casa de los famosos México”, para pedirle consejos de cómo sobrevivir en ella.

El conductor de "Hoy" formó parte del reality en la edición del 2024 y se vio en medio de la polémica por el fuerte conflicto que sostuvo con Adrián Marcelo. Incluso, Arath expuso su deseo de abandonar el programa en varias ocasiones, algo que finalmente no ocurrió, llevándolo hasta la final del programa.

“Me han preguntado que cómo aguanté tanto, que ellos le hubieran roto la madre a varios”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Recordando su experiencia, De la Torre reveló su secreto, no sólo para conseguir llegar a los primeros lugares; sino para no perder sus carrera en el intento.

“Lo que yo les he dicho es que es todo lo contrario; o sea, no caer en el juego, no hablar mal de nadie de afuera ni engancharse, sino ayudar. Lo importante es el mensaje que quieren dar; es decir, tú chavo, tú chava, qué le tienes que decir a la gente de tu generación y no es pensar: "le voy a tirar a tal y ganar 4 o 5 millones”, detalló.

Asimismo, aceptó que, aunque el motivo por el que aceptó entrar a LCDLF fue el dinero, su objetivo siempre fue mostrarse como era.

“Fue hablar abiertamente de mis padecimientos psicológicos, mentales y adicciones. Y saliendo de la casa he ayudado a mucha gente y estoy feliz de que se acerquen a mí. Para mí, estar ahí (en la casa) es pensar qué le vas a dejar a la gente, contar qué les ha pasado, cuánto trabajo les ha costado, por qué es chistoso o por qué no, cosas así”, recalcó.

No regresará ni a las galas

Arath también subrayó que ya no le interesa tener ninguna relación con el reality, por lo que no volverá a participar en él ni para dar su opinión en el las galas ni para asistir a ninguna alfombra alusiva.

“Ojalá le vaya bien a la nueva temporada. Fue un proyecto que me dejó mucho, la gente me descubrió y me quedo con eso. No tengo ningún otro interés. No tengo interés ni de opinar ni de hablar de nadie. Yo ya jugué”.

“La Casa de los Famosos” iniciará el próximo 27 de julio y entre los nuevos habitantes se encuentran las actrices Mar Contreras y Olivia Collins, el actor Alexis Ayala, el conductor Facundo y el influencer Aarón Mercury.

