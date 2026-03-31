Tras su salida del musical “Perfume de gardenia”, Aracely Arámbula encontró nuevo escenario en la pantalla. “La Chule” se suma a “Implacables y divinas”, una serie en la que mostrará más que su día a día. Y es que la actriz no llegará sola, compartirá créditos con Galilea Montijo, Bárbara de Regil y Susana Zabaleta.

La dinámica apunta a seguir la rutina de estas tres estrellas, pero también la convivencia, roces y lucha de egos.

El programa llegará a Vix, pero más allá del formato, la expectativa está en otra parte: quién logra mantener la imagen intacta y quién termina exhibiendo más de la cuenta.

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El cumplido ¿u ofensa? De Paty Cantú a José Madero

En este último Tecate Pa'l Norte, Paty Cantú hizo más que participar una dinámica, despertó el debate. La cantante debía recomendar un disco, pero su elección no pasó desapercibida: “Para ti con desprecio”, de PXNDX.

La cantante lo calificó como un disco clave y lanzó una frase que resonó fuerte: “Perdóname, José… pero no tienes por qué avergonzarte… esto va a ser un clásico”.

El comentario no tardó en encender redes; y es que, mientras algunos celebraron el reconocimiento otros bromearon con que la nueva generación podría “cancelarlo”. Lo cierto es que el álbum a más de dos décadas sigue provocando polémica.

Paty Cantú causó polémica con su comentario sobre PXNDX. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Hijo de Consuelo Duval renunció a la pintura, tras realizar 100 cuadros

Antes de dedicarse a la música y a la actuación, Michel Duval sintió el llamado de la pintura. Fanático del manga japonés, el hijo menor de Consuelo Duval pasaba horas dibujando historietas.

Poco después, ya decidido a hacer carrera como actor, pintó sus últimos 100 cuadros y los regaló a sus amigos más cercanos.

Hoy, Michel espera que con el tiempo esas obras puedan llegar a valer algo, lo que no reveló es a quién le dio esas pinturas para saber si serán piezas dignas de entrar en subasta.

Michel Duval tuvo una corta carrera como pintor. Foto: Clasos.

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