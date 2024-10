Aracely Arámbula se ha dado a conocer como una gran madre, siempre presente para Daniel y Miguel, los hijos que tuvo con Luis Miguel, un padre que se ha ausentado en etapas importantes de la vida de los jóvenes, por ello, no es sorpresa que, la actriz saliera en defensa de los menores cuando fue cuestionada acerca de si es verdad que, a su corta edad, ya son fumadores.

La "Chule" fue captada con el electo la obra de teatro "Las leonas" -de la que es madrina de honor- y, aunque precisó que había acudido para disfrutar de la puesta en escena, no pudo evitar que la prensa le preguntara acerca de Luismi, pues hace sólo unos días dio a conocer que sus hijos se habían reencontrado con su padre en agosto pasado, cuando el "Sol" ofreció uno de sus conciertos en Chihuahua, la ciudad natal de la actriz.

Fue cuestionada acerca de la salud del cantante, que tuvo que posponer algunos de los conciertos que tenía en puerta, debido a que su salud se ha visto mermada por la exigencia a la que se ha sometido desde agosto de 2023, cuando emprendió su "Luis Miguel Tour 2023-2024".

Arámbula prefirió hacer mutis respecto a este tema, pese a la insistencia de un reportero que le solicitaba que enviara un mensaje de pronta recuperación a su ex, y se limitó a invitar a los medios y al público a asistir a las funciones de "Perfume de Gardenia", obra en que es la protagonista.

En lo que no se quedó callada fue en el tema relacionado a sus hijos y que, recientemente, ha causado mucha polémica, pues Kadri Paparazzi publicó un video en el que se puede ver a uno de ellos acercándose a un señor que vendía cigarros sueltos afuera del teatro San Rafael; el joven entregó un par de monedas al vendedor y se llevó tres cigarrillos.

Aunque no fue captado fumándolos, estas imágenes causaron revuelo pues si bien, se desconoce a cuál de sus hijos se trataba, Daniel apenas cumplió la mayoría de edad y Miguel aún tiene 16 años.

Sin embargo, la "Chule" dejó entrever que sólo se tratan de rumores, destacando que sus hijos han crecido como dos jóvenes sanos que, de hecho, acaban de ingresar al gimnasio.

"No, mis hijos están en mucho deporte, están entrenando muchísimo, me siento muy orgullosa, los acabo de inscribir en un gimnasio y están felices entrenando y están en clases de box, ya no inventen cosas, mis hijos son normales, muy sanos, no inventen", expresó.

