Apolo, nieto de Silvia Pinal, es dado de alta tras seis días hospitalizado

Apolo, el hijo no reconocido de Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, de tan solo cinco años de edad, fue dado de alta ayer 22 de febrero después de pasar seis días hospitalizado debido a intensos dolores de cabeza y episodios de vómito.

El menor estaba programado para someterse a una prueba de ADN el miércoles, junto con Luis Enrique, como parte de una demanda por desconocimiento de paternidad. Sin embargo, Apolo no acudió a la sesión debido a la elección de Mayela, quien optó por esperar a que le dieran el alta médica al día siguiente. Esta información fue obtenida por "Ventaneando" y respaldada por el informe médico.

Mayela detalló a través de Instagram que su hijo fue diagnosticado con Rotavirus A, faringitis aguda y otra bacteria adicional. Afortunadamente, el menor pudo recuperarse gracias a su vacunación: "Tiene reposo, suero y bastantes medicamentos", agregó junto a una fotografía de la receta médica.

Lee también: ¡Más Temerarios en Ciudad de México! Anuncian fecha adicional: Boletos, lugar y todos los detalles

A pesar de haber sido señalada de utilizar la enfermedad del niño como pretexto para evitar la prueba de paternidad, Mayela afirmó: "He soportado toda clase de calumnias en mi contra y miles de cosas que no son ciertas, pero esto no lo voy a permitir". También subió fotografías del pequeño en la cama del hospital antes de ser dado de alta. Cabe mencionar que Apolo experimentó cuatro episodios de desmayo.

Aunque la cuenta del hospital fue pagada por Luis Enrique, Mayela declaró días atrás que no había ido a ver al pequeño.

¿Qué es el Rotavirus?

El Rotavirus es un virus altamente contagioso que, según Mayo Clinic, provoca diarrea y solía afectar principalmente a niños menores de cinco años antes de que se desarrollara una vacuna contra él.

La infección por rotavirus generalmente comienza dentro de los dos días posteriores a la exposición al virus. "Los síntomas iniciales incluyen fiebre y vómitos, seguidos de tres a siete días de diarrea acuosa. Además, la infección puede provocar dolor abdominal", señala el portal.

Las pruebas de ADN

Meses atrás, Mayela expresó su disposición a someter a Apolo a pruebas de ADN y moleculares para disipar cualquier duda sobre la paternidad. Además, aseguró que estará presente durante los exámenes para garantizar la transparencia del proceso.

En caso de ganar el pleito legal, la expareja del hijo de Silvia Pinal, tiene una solicitud clara: una disculpa pública de este por haber negado la paternidad de Apolo. En sus propias palabras: "Esto fue algo muy grave. Yo siempre he dado la cara y es lo que espero de él. Que le dé una disculpa a su hijo, a mí no me importa". Destacó que su principal motivación es que el menor vea que su padre reconoció el error cometido en algún momento.

Lee también: Daniel Bisogno está intubado y lleva 5 días en terapia intensiva