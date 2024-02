Luis Enrique Guzmán insiste en que Apolo no es su hijo y tacha de lo peor a su ex Mayela Laguna El hijo de Silvia Pinal acusa a su ex Mayela Laguna de mentirosa y extorsionadora; sobre el menor dice: "lo amo, pero no es mi hijo"

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna enfrentan proceso legal por demostrar si el menor Apolo es hijo de Guzmán. Foto: Instagram.