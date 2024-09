La salida de Adrián Marcelo de “La Casa de los Famosos México” ha generado opiniones divididas. Mientras muchos aplauden su ausencia del reality show, otros, incluyendo figuras públicas, han salido en defensa del conductor.

Ahora, Apio Quijano, quien vivió el aislamiento total durante la primera edición del programa, compartió su opinión sobre el impacto de la decisión del comediante.

En un video de TikTok, el integrante de Kabah expresó su sorpresa y satisfacción, ya que el movimiento generado en redes sociales hizo evidente el descontento con los comportamientos de Marcelo hacia el resto de los competidores.

“(Se hizo un movimiento) que hizo tambalear a las empresas y eso es gracias a la mayoría de ustedes. Le estamos dando voz a las minorías, a la mujer, a la comunidad LGBT. Claramente (cuando yo estuve ahí) todo eso sucedió y fue recibido con mucho amor”, comentó Apio.

El intérprete de “La calle de las sirenas” señaló que, más allá del juego, se estaba recibiendo información que afectaba negativamente a las personas, lo que explica su alegría por la salida de Marcelo.

Sin embargo, advirtió que el rating del programa podría verse afectado: “Porque cuando derrotamos al villano se acaba el cuento, es cuando se acaba la historia y todo el mundo es feliz para siempre”, explicó.

Aclaró que, aunque la dinámica del reality continúa, el personaje más fuerte ya no está presente, y esto lo llevó a reflexionó sobre el potencial de unir esfuerzos para abordar problemas globales, como detener guerras o expresar inconformidades políticas, y destacó el poder que se puede lograr con la acción colectiva.

“Me queda esperanza de que podemos ser buenos seres humanos. No voy a hablar específicamente de ningún integrante de esta casa de los famosos porque no fue mi historia, no fue mi cuento, y por eso voy a respetar lo que cada uno de ustedes pudo haber experimentado con esta experiencia”, concluyó.