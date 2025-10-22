Más Información

Isabel Preysler desvela las cartas de amor de Vargas Llosa y los detalles de su separación

Isabel Preysler desvela las cartas de amor de Vargas Llosa y los detalles de su separación

Directora del Museo del Louvre afirma que la corona imperial dañada podrá ser restaurada

Directora del Museo del Louvre afirma que la corona imperial dañada podrá ser restaurada

​Tenochtitlan, bajo el lente de Pablo Ortiz Monasterio

​Tenochtitlan, bajo el lente de Pablo Ortiz Monasterio

Seminario de Cultura anima Festival de Poesía

Seminario de Cultura anima Festival de Poesía

Estiman en 102 millones de dólares el valor de las joyas robadas del Louvre

Estiman en 102 millones de dólares el valor de las joyas robadas del Louvre

El albanés Anri Sala vuelve a la CDMX con “ventanas de tiempo”

El albanés Anri Sala vuelve a la CDMX con “ventanas de tiempo”

La película de “”, nominada en los Premios Oscar 2022 a “Mejor película animada”, tendrá una secuela, según confirmó Netfliix a través de redes sociales.

Fans de la animación llevaban esperando este anunció desde las exitosa cinta de Sony Pictures Animation y será producida por Phil Lord & Christopher Miller, directores de la primera entrega.

¿De qué trata "La Familia Mitchell vs. Las Máquinas”?

En la película animada la familia Mitchell, emprenden su último viaje en carretera antes de que su hija mayor vaya a la universidad. Sin embargo, su aventura familiar se ve interrumpida por una insurrección tecnológica que amenaza con acabar con la humanidad.

Los Mitchell deberán cargar el código de desactivación para apagar a las máquinas y salvar a la humanidad, mientras lidian con sus problemas familiares y a su paso conociendo nuevos amigos.

Entre los personajes podemos encontrar a

  • Abbi Jacobson da voz a Katie Mitchell
  • Danny McBride hace a Rick Mitchell
  • Maya Rudolph como Linda Mitchell
  • Mike Rianda como Aaron Mitchell
  • Olivia Colman hace a PAL

La película de Sony Pictures Animation estaba programada para estrenarse en cines el 18 de septiembre de 2020 bajo el título de “Connected”, sin embargo, Sony vendió los derechos a Netflix y finalmente la película se estreno en la plataforma en abril de 2021.

” en su estreno en 2021 destaco como una de las mejores producciones por su animación 3D combinada 3D que le da un toque característico y original a la cinta animada, llegando a ser nominada en los Premios Oscar 2022.

También, otra de las cosas que destaca de esta producción es la profundidad de su mensaje que nos ofrece un retrato de cómo la tecnología más que ayudarnos nos termina volviendo tontos y dependientes de ella.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada. Foto: AFP

Meghan Markle quiere asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce; estaría “furiosa” si es ignorada

Ángela Aguilar cancela más conciertos de su gira: Ticketmaster anuncia reembolsos: Foto: AP

Ángela Aguilar cancela más conciertos de su gira: Ticketmaster anuncia reembolsos

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París. Foto: AFP

Kim Kardashian sorprende con look de diosa griega y celebra su cumpleaños 45 en París

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle acusa a Kate Middleton y la culpa de su fracaso: “No soporta la idea de que prospere por mí misma”

Intagram

Anastasia Karanikolaou se olvida de la lencería para posar en sesión de Instagram

[Publicidad]