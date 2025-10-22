La película de “La Familia Mitchell vs. Las Máquinas”, nominada en los Premios Oscar 2022 a “Mejor película animada”, tendrá una secuela, según confirmó Netfliix a través de redes sociales.

Fans de la animación llevaban esperando este anunció desde las exitosa cinta de Sony Pictures Animation y será producida por Phil Lord & Christopher Miller, directores de la primera entrega.

¿De qué trata "La Familia Mitchell vs. Las Máquinas”?

En la película animada la familia Mitchell, emprenden su último viaje en carretera antes de que su hija mayor vaya a la universidad. Sin embargo, su aventura familiar se ve interrumpida por una insurrección tecnológica que amenaza con acabar con la humanidad.

Los Mitchell deberán cargar el código de desactivación para apagar a las máquinas y salvar a la humanidad, mientras lidian con sus problemas familiares y a su paso conociendo nuevos amigos.

Entre los personajes podemos encontrar a

Abbi Jacobson da voz a Katie Mitchell

Danny McBride hace a Rick Mitchell

Maya Rudolph como Linda Mitchell

Mike Rianda como Aaron Mitchell

Olivia Colman hace a PAL

La película de Sony Pictures Animation estaba programada para estrenarse en cines el 18 de septiembre de 2020 bajo el título de “Connected”, sin embargo, Sony vendió los derechos a Netflix y finalmente la película se estreno en la plataforma en abril de 2021.

THE MITCHELLS VS. THE MACHINES 2 IS COMING.



The sequel to the 2021 animated classic is officially on the way. From Netflix, Sony Pictures Animation, and Lord Miller. pic.twitter.com/ogzpmzvo2A — Netflix (@netflix) October 22, 2025

“La Familia Mitchell vs. Las Máquinas” en su estreno en 2021 destaco como una de las mejores producciones por su animación 3D combinada 3D que le da un toque característico y original a la cinta animada, llegando a ser nominada en los Premios Oscar 2022.

También, otra de las cosas que destaca de esta producción es la profundidad de su mensaje que nos ofrece un retrato de cómo la tecnología más que ayudarnos nos termina volviendo tontos y dependientes de ella.