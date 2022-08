Anitta sueña con traer libertad a la sexualidad femenina

Ser cantante del género urbano en un mundo donde no está bien visto que las mujeres hablen abiertamente de su sexualidad ha sido complicado para Anitta, una de las mayores exponentes del reggaetón, actualmente.

Como intérprete no ha sido fácil enfrentar las críticas de las personas que señalan canciones como “Envolver” y “Gata” por tocar un tema que sigue siendo tabú para lo sociedad, sin embargo, no la brasileña no pierde la esperanza y asegura que quiere ser una referencia para cambiar este tipo de ideología.

“He escuchado a gente diciendo: ‘ay no, no debería hablar de sexo’ y yo pienso que para los hombres es diferente, porque nunca pasaron las dificultades que nosotras las mujeres pasamos de vivir en un tabú y en una cajita donde tenemos que estar. Me parece muy importante que nosotras hablemos más y volvamos natural ver a una mujer hablando de esto”, respondió Anitta a EL UNIVERSAL durante una conferencia de prensa latina.

Durante su carrera, que ya lleva más de una década, ha buscado mostrar el empoderamiento femenino de las mujeres a través de la música.

Lee también: Christian Nodal sorprende al aparecer sin sus característicos tatuajes

Junto a otras exponentes del género urbano, como Becky G y Tini, se ha unido a campañas que hablan de la unión femenina para colaborar contra el machismo y demostrar la fuerza y valentía que las mujeres tienen dentro de campos que antes se consideraban únicamente masculinos.

“La gente tiene expectativas con las mujeres que no tiene con los hombres por eso para mí es importante hablar de estos asuntos porque trae la discusión y la manera con que la gente mira a las mujeres se pone un poco diferente, con más libertad. Mi sueño es traer la libertad (sexual) para las mujeres y en todos los ámbitos en los que una mujer debe ser libre”, señaló.

El mes pasado la también empresaria se enfrentó a la endometriosis, una padecimiento que sucede cuando el tejido que normalmente cubre el útero crece fuera de él provocando intensos dolores en la zona pélvica y pudiendo desencadenar infertilidad.



La cantante es una de las principales exponentes del género urbano. Foto: Cortesía

A través de Instagram ella hizo público su proceso para advertir a más mujeres de este padecimiento y contrarrestar la desinformación y la indiferencia con la que ella se encontró.

“Cuando dije que tenía esto había gente que decía ‘ay pero a ver cómo está su vida sexual’ y esto nada tiene que ver, la ignorancia de la gente en este aspecto es muy triste, las mujeres osamos por cosas que a veces parecen increíbles por eso me dio ganas de hablar de esto para ver si de alguna manera otras mujeres sentimos un grupo de mujeres que pasan por lo mismo”, dijo.

Ahora ya está recuperada, según detalló y no ha pensado en unirse a una fundación al respecto, como tampoco piensa congelar sus óvulos, pues por el momento no tiene el deseo de ser madre.

Lo que los doctores le han indicado, después de un mes en completo reposo, es que ya puede retomar sus actividades normales ,por lo que el próximo 28 de agosto se presentará en los premios MTV, donde es la primera cantante brasileña nominada en la categoría mejor video latino.

Además acaba de lanzar la versión deluxe de su disco “Versions of me” y asegura que se encuentra en una etapa de tranquilidad en su vida personal y profesional después de haber lanzado un sencillo en colaboración con Maluma (El que espera) y otro con la rapera de Missy Elliott (Lobby).

“Aprendí a no esperar más, antes vivía en una presión esperando lo próximo que iba a pasar y ahora estoy más tranquila dejo que las cosas pasan naturalmente y así las cosas han sucedido más rápido, nominaciones, el éxito de canciones así que estoy súper feliz”.



Desea que sus canciones dejen de ser mal vistas por hablar de la sexualidad tan abiertamente. Foto: Cortesía

Lee también: Fallece la primera actriz Anabel Gutiérrez, ícono del cine de oro mexicano