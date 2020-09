Angelique Boyer muestra en bikini su amor por México

Con motivo de las fiestas patrias, varias celebridades se han dado el tiempo para mostrar su cariño a México, tal es el caso de Angelique Boyer.

La actriz compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se muestra en bikini mientras sostiene la bandera mexicana.

"¡Viva México! Que vivan los recuerdos de los que ya no están y nos enseñaron a amar este país. México no sólo es parte de un gran continente, a mí me enseñaron que México es tierra, mar, montañas y maravillas. Pero la verdadera riqueza está en su gente, cultura e historia. México eres el país más rico del mundo. TE AMO".

La instantánea cuenta con más de 300 mil reacciones y su pareja Sebastián Rulli fue de los primeros en reaccionar. El argentno también subió una foto parecida a la de Angelique Boyer, y dedicó unas palabras de agradecimiento a México.

"Amo México!!! Como decía Chavela Vargas 'los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana'. Yo elegí vivir aquí y pedir la nacionalidad. Me siento muy honrado de pertenecer y ser parte de este país. Así que hoy grito desde los más profundo de mi corazón VIVA MÉXICO".

El originario de Buenos Aires recientemente confesó sus secretos para llevar una vida sana, los cuales comparte con su novia .

"No es magia, es todo un paquete completo de vida sana: ejercicio, descanso, alimentación y suplementación":

A pesar de que su figura es resultado de la disciplina y la constancia, reveló que en ocasiones tiene días malos cuando tiene que trabajar ya que se le complica cuidarse.

"Cuando estoy en ritmo de grabaciones muy demandantes me queda poco tiempo para el ejercicio pero sinceramente para mí es un cable a tierra, no lo veo como una obligación o sacrificio, me relaja, estimula, me da energía".

Por su parte, la protagonista de novelas como "Rebelde", "Teresa" y "Amar a muerte" se encuentra promocionando "Imperio de mentiras", proyecto donde interpreta a Elisa Cantú.



al