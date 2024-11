Angelina Jolie nunca esperó cantar igual, pero encontrar el aliento de Maria Callas fue suficiente para emanar de la actriz cosas que ni siquiera sabía que llevaba por dentro.

“Realmente no nos damos cuenta de dónde se depositan las cosas en nuestro cuerpo a lo largo de una vida de diferentes experiencias y dónde lo retenemos para protegernos”, dijo Jolie en una entrevista reciente. “Lo retenemos en nuestros estómagos. Lo retenemos en nuestro pecho. Respiramos desde un lugar diferente cuando estamos nerviosos o estamos tristes.

“Las primeras semanas fueron las más difíciles porque mi cuerpo tuvo que abrirse y tuve que volver a respirar”, añade. “Y eso fue un descubrimiento de qué tanto no lo estaba haciendo”.

En “Maria” de Pablo Larraín, que Netflix estrenó en cines el miércoles antes de debutar en streaming el 11 de diciembre, Jolie ofrece, si no la actuación de su carrera, ciertamente la de su última década. Desde “In the Land of Blood and Honey” ("En tierra de sangre y miel") de 2010, Jolie ha pasado los últimos años dirigiendo películas mientras priorizaba la crianza de sus hijos.

“Entonces mis elecciones durante muchos años fueron lo que era inteligente financieramente y corto. Trabajé muy poco los últimos ocho años”, dice Jolie. “Y estaba algo agotada. No pude por un tiempo”.

Pero sus hijos menores ahora tienen 16 años. Y por primera vez en años, Jolie está de vuelta en el centro de atención, en modo estrella de cine total. Su actuación dominante en “Maria” parece asegurarle a Jolie su tercera nominación al Oscar. Conquistó el premio como actriz de reparto en el 2000 por “Girl, Interrupted” ("Inocencia interrumpida"). Para una actriz cuya filmografía podría carecer de una película emblemática, “Maria” puede ser el papel definitorio de Jolie.

Los hijos mayores de Jolie, Maddox y Pax, trabajaron en el set de la película. Allí, vieron una versión de su madre que no habían conocido antes.

“Ciertamente, me habían visto triste en mi vida. Pero no lloro frente a mis hijos así”, dice Jolie sobre la emoción que Callas sacó de ella. “Ese fue un momento al darme cuenta de que iban a estar conmigo, lado a lado, en este proceso de entender realmente la profundidad de algunos de los dolores que llevo”.

Jolie, quien se reunió con un reportero a principios de este otoño en el Hotel Carlyle, no habló en detalle de ese dolor. Pero no era difícil sentir que tendría que ver con su largo divorcio de Brad Pitt, con quien crió a sus seis hijos.

Maria Callas y Angelina Jolie. Foto: EFE.

Justo antes de la entrevista, un juez permitió que la reclamación restante de Pitt contra Jolie, sobre su propiedad vinícola francesa Château Miraval, procediera. El lunes, un juez dictó que Pitt debe divulgar documentos que el equipo legal de Jolie ha solicitado y que alegan incluir “comunicaciones sobre abuso”. Pitt ha negado haber sido abusivo.

El resultado de la elección presidencial de Estados Unidos también era reciente, aunque Jolie, enviada especial de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de 2012 a 2022, no estaba inclinada a hablar de política. Al preguntarle por la victoria de Donald Trump, respondió: “La narrativa global es esencial”, antes de agregar: “En eso me estoy enfocando. Escuchando. Escuchando las voces de las personas en mi país y en todo el mundo”.

Equilibrar tales cosas, informes sobre su vida privada, preguntas que acompañan a alguien con su fama, es una importante razón por la que Jolie es tan adecuada para el papel de Callas. La película tiene lugar durante los últimos días de la soprano de ascendencia griega nacida en Estados Unidos, fallecida por un ataque cardiaco a los 53 años en 1977. Pasa gran parte de su tiempo en su gran apartamento en París, Callas no ha cantado públicamente en años; ha perdido su voz. Vive encarcelada por el mito que ha creado, Callas está redefiniendo su identidad y su voz. Un instructor le dice que quiere escuchar “a Callas, no a Maria”. La película, por supuesto, está más preocupada por Maria.

Es el tercer retrato de Larraín de un ícono femenino del siglo XX, después de “Jackie” (con Natalie Portman como Jacqueline Kennedy) y “Spencer” (con Kristen Stewart como la princesa Diana). Como Callas, Jolie es maravillosamente regia, una diva segura de sí misma que deliciosamente, en líneas escritas por el guionista Steven Knight, suelta frases como: “Tomé libertades toda mi vida y el mundo tomó libertades conmigo”.

Al preguntarle si se identifica con ese diálogo, Jolie respondió: “Sí, sí”. Luego hizo una larga pausa.

“Estoy segura de que la gente leerá mucho en esto y probablemente hay mucho que podría decir, pero no quiero alimentar eso”, continúa. “Sé que ella era una persona pública porque amaba su trabajo. Y soy una persona pública porque amo mi trabajo, no porque me guste ser pública. Creo que algunas personas están más cómodas con una vida pública, y nunca he estado completamente cómoda con ella”.

Cuando el director chileno Larraín se aproximó por primera vez a Jolie le presentó “Spencer”. Esa película, como “Jackie” y “Maria”, evita un enfoque biográfico para en su lugar centrarse en un momento específico de crisis. Larraín estaba convencido de que Jolie estaba destinada para el papel de Callas.

“Sentí que ella podría tener ese magnetismo”, dice Larraín. “La diva enigmática que ha llegado a un punto en su vida donde tiene que tomar el control nuevamente. Pero el peso de su experiencia, de su música, de su canto, todo, está sobre su espalda. Y ella lleva eso. Es alguien que ya está cargada con una vida que ha sido intensa”.

“Hay una soledad que ambas compartimos”, dice Jolie. “Eso no es necesariamente algo malo. Creo que la gente puede estar sola y sentirse sola a veces, y eso puede ser parte de quiénes son”.

Larraín creció en Santiago yendo a la ópera, y desde hace mucho tiempo había anhelado llevar su pleno poder y majestuosidad a una película. En Callas, él escuchó algo que lo cautivó.

“Escucho algo cercano a la perfección, pero al mismo tiempo, es algo que está a punto de ser destruido”, dice Larraín. “Entonces es tan frágil y tan fuerte como sea posible. Vive en ambos extremos. Por eso es tan conmovedor. Escucho una voz que está a punto de romperse, pero no lo hace”.

En los momentos menos perfectos de Callas cantando en la película, Larraín fusiona grabaciones de archivo de la soprano con la propia voz de Jolie. Una mezcla de las dos se ejecuta a lo largo de “Maria”. “Al principio del proceso”, dice Jolie, “descubrí que no puedes fingir cantar ópera”.

Angelina Jolie debutó en el canto

Jolie ha dicho que nunca había cantado antes, ni siquiera karaoke. Pero la experiencia le ha dejado un nuevo aprecio por la ópera y sus propiedades curativas.

“Me pregunto si es algo en lo que te apoyas a medida que envejeces”, dice Jolie. “Tal vez tu profundidad de dolor es mayor, tu profundidad de pérdida es mayor, y ese sonido en la ópera se encuentra con eso, la enormidad de ello”.

Si el enfoque de Larraín para “Maria” se basa en un desconocimiento, él está inclinado a decir algo similar sobre su estrella.

“Por los medios y las redes sociales, algunas personas podrían pensar que saben mucho sobre Angelina”, dice. “Maria, leí nueve biografías de ella. Vi todo. Leí cada entrevista. Hice esta película. Pero no creo que sería capaz de decirte quién era ella para nosotros. Entonces, si hay un elemento en común, es eso. Llevan una enorme cantidad de misterio. Incluso si piensas que las conoces, no lo haces”.

Si “Maria” significa más actuación en el futuro para Jolie, no está segura. “No hay un mapa claro”, dice. Además, Jolie no está del todo lista para dejar a Callas.

“Cuando interpretas a una persona real, sientes que en algún momento se convierten en tu amigo”, dice Jolie. “Ahora mismo, todavía es un poco personal. Es gracioso, estaré en un estreno o entraré a una sala y alguien comenzará a tocar su música por diversión, pero tengo este loco recuerdo sensorial interno de caer de rodillas y llorar”.





