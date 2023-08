Angélica Vale vuelve a sus "Mentiras"

De los 12 años que duró el primer ciclo de la obra “Mentiras”, Angélica Vale fue parte del elenco durante 10, por lo que le daba nostalgia regresar a una obra que alternó cuando empezó a ser mamá, pues la noche ayer dio función especial en el Teatro Aldama.

“Imagínate, yo me acababa de casar cuando empecé a hacer el musical y después me embaracé las dos veces haciendo la obra de teatro, tuve que salir para tener a mis bebés y después regresar con ellos y hacer la presentación de mis bebés en la obra”, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Es una obra a la que quiero muchísimo, que marcó mi vida mucho y la verdad no pensé que la iba a volver a hacer después de que cambiaron de productores, juré que no me iba a tocar, que no me iban a llamar y la vida me sorprendió y aquí estoy”.

Luego de tres años, la cantante y comediante se volvió a meter en los zapatos de Daniela, una joven llena de ilusión y amor por su novio, pero que le toca vivir el dolor de la infidelidad y la pérdida de un hijo, drama que la actriz no ha vivido en carne propia.

“Bendito sea Dios no, hijo”, expresó la hija de Angélica María al preguntarle si se identificaba con algo de su rol que utiliza ropa color rosa mexicano y que viste de cola de caballo.

“(Yo sí) pude tener hijos, gracias a Dios, sí tengo un matrimonio feliz. No somos de felices los cuatro. Es un personaje que me llena mucho, le tengo un cariño entrañable, ocho años fui solamente Daniela y los últimos dos estuve haciendo otros papeles”.

Para esta participación especial, comentó que tuvo pocos ensayos, pues además se encuentra inmersa en el montaje de “Vaselina”, que se presenta en el Centro Cultural Teatro 1.

“Dejé a mi familia, al marido, a los niños y me vengo a hacer teatro musical a México, ha sido importante, la verdad. Ahora que tuve la oportunidad de estar haciendo ‘Vaselina’ desde cero, porque a ‘Mentiras’ me estoy integrando a un elenco que ya estaba, ya se me había olvidado lo bonito que era eso, entonces estoy todavía valorando y atesorando estos momentos en Mentiras´’”.

