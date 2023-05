Angélica María está feliz por un presente de "arruguitas" y trabajo: agradece las traiciones del pasado

A sus más de 70 años de trayectoria, Angélica María afirmó que ha vivido traición de muchas personas en el gremio artístico y aunque no quiso dar nombres de quiénes la trataron mal, adelantó que esa información la podría decir en una bioserie.

“Ni se imaginan quiénes fueron los que me traicionaron, ya casi todos se murieron, sí ha habido traición en esta carrera, como en todas en donde hay envidias o te quieren dar en la torre”, señaló durante la presentación del concierto que tendrá el próximo 10 de mayo en el Auditorio Nacional junto con el grupo Consorcio.

Este tema salió a la luz, luego de que se le preguntara si quisiera dejar plasmado en una serie biográfica gran parte de su legado musical, sin embargo respondió que si se concretara esta producción a fuerzas tendría que hablar mal de sus compañeros.

“Fueron unas mulas conmigo y mucha gente importante se portaron mal conmigo, si hago una bioserie tendría que decir la verdad, nada de mentirijillas, ni esconder cosas, diría la verdad de todo.

“Sería feo porque muchos ya no están, los familiares podrían sentirse, demandarme, ya sabes, todas esas cosas que suceden, entonces no sé, nunca me ha gustado hablar mal de nadie”.

Recordó que cuando tenía 17 años y dio “el trancazo” del éxito hubo gente que no pudo aguantar que le fuera tan bien, así que indicó que le inventaron de todo cuando empezaba a ser famosa.

“Era una niña buena, de mi casa, que no salía con los empresarios, siempre tienen que buscar la forma de lastimarme, que tenía un hijo escondido de César Costa, que Alberto (Vázquez) y yo teníamos amores a escondidas también, inventaron cada cosa, pero sólo les da rabia y te quieren dar en la torre”

Afortunadamente no pudieron, expresó la cantante de 78 años de edad, quien quiere dejar como legado haber sido una mujer que quiso divertir al público un rato, que se entregó toda porque nació para esto.

“El público me ama y yo lo amo, no hay otra forma de decirle que lo amo más que trabajando y haciendo lo que me gusta hacer, tratar de divertirlos un rato, quiero que me recuerden como una mujer que amó con todas sus fuerzas.

“A mí me ha costado mucho trabajo mi carrera, la vida, no todo ha sido bonito, he tenido muchas cosas muy desagradables de las cuales no he hablado de ellas y cuesta trabajo, pero al final de cuentas soy una mujer feliz y agradecida de que que estoy viva, viviendo la vida que sí vale la pena vivirla”.

Aconsejó a los jóvenes que disfruten el tiempo presente porque sabe que la vida se va demasiado rápido.

“Uno no se imagina cuando está joven lo rápido que pasa la vida, cuando eres niño quieres ser grande, esa adolescencia qué terrible es, ni eres niño, ni grande, yo ya tengo muchas arruguitas, pero soy la mujer más bella del mundo, soy una abuela que está enloquecida con sus nietos y prefiero estar arrugada, que no estar en esta vida”.

Síndrome de cushing

A la llamada “Novia de México” le llegó a dar el síndrome de cushing, el cual de acuerdo con un artículo de la Fundación UNAM, se trata de cambios físicos y mentales que resultan de una cantidad excesiva y prolongada de cortisol en la sangre.

Dio a conocer que esta enfermedad le dio porque le administraron mucha cortisona para curarle la garganta, de la que estaba enferma por los cambios de clima, además de que es alérgica al aire acondicionado de los aviones y los hoteles.

“A muchas cosas soy alérgica, no fue por estrés o a lo mejor, ve tú a saber, por tanto trabajo, era en una época en la que hacía telenovelas a las 3 de la mañana, terminábamos, me iba al teatro y después en la noche a hacer dos funciones, hacía cabaret, sí, llegué a trabajar muchísimo”.

Añadió que todas las traiciones de las que habló anteriormente, fueron dolores muy fuertes, que le enseñaron mucho en la vida.

“Aprendí a no querer tanto o a que no notaran que quería yo tanto, porque yo sigo siendo querendona y babosa, yo amo sin límite, soy una estúpida, amo de veras, para siempre y si me hicieron daños están perdonadísimos porque me enseñaron, yo creo que todas las malas experiencias se vuelven buenas al final de cuentas”.

La muerte de sus colegas

De las recientes muertes que ha habido en el mundo del espectáculo comentó que todas le han pesado y las describió como terribles y aunque hubo a quienes no vio por mucho tiempo, los quería.

“No quisiera que nadie se fuera, como Chabelo, el amigo de todos los niños, no puede ser, un hombre maravilloso, un caballero, un sol, esa es la gente que no se debería de ir nunca, pero se nos van, pero hay que aprender a sobrellevarlo; duele el alma”.

Dijo que ella sí le teme a la muerte porque quiere ver a sus nietos más grande, realizarse y que cumplan sus sueños, por eso se cuida en la alimentación.

“Yo antes era muy dulcera, trato de no comer dulces, si no es grasoso no es sabroso, hay que bajarle, ni modo, me estoy cuidando, me cuido el colesterol, de viejita te empiezan un chorro de cosas más, entonces hay que cuidarse, me faltan dos años para que mis niños ya estén grandes y ya me puedo hacer teatro con Sergio (Gabriel) y Rubén (Lara), que les debo obras de teatro a los dos”.

Para el concierto que tendrá en el Coloso de Reforma, Angélica María informó que tiene preparado un espectáculo con lo mejor de su repertorio, junto a sus colegas de Consorcio, que antes eran conocidos como Mocedades.

“Preparé muchos popurrís para no fallarle a nadie, amerita llevar a las mamás y a las abuelitas, ahí a gozar, a que recuerden épocas bellas, momentos hermosos, divorcios que también son hermosos”.