Antes de que Ángela Aguilar se casara con el también cantante Christian Nodal, no se sabía que a la hija de Pepe Aguilar le gusta tanto cocinar, pero al parecer ahora es un talento que explota muy bien y que le ha servido para consentir a su marido.

Nodal ya había hablado antes de los encantos culinarios de su esposa, sin embargo, durante la promoción de su nuevo disco "Nadie se fue como llegó", la cantante ha dado más detalles sobre cómo consiente a Christian con la comida.

En entrevista con Pati Chapoy habló de que a pesar de que viajan con un chef, ella aprendió de su abuela Flor Silvestre llevar en cada viaje una parrilla para poder cocinar lo que a su marido se le antoje.

Una versión que toma con humor el influencer y amigo de la intérprete Kunno, quien dijo que lo de la parrilla "fue un decir", pero que sí es verdad que a Ángela le encanta cocinar y lo hace muy bien, pues a él le hizo salmón y también hamburguesas de salmón.

Christian Nodal ama los frijoles que Ángela cocina

En una charla con el programa de radio "Los 40 México", la intérprete de "El equivocado" ofreció más detalles de lo mucho que a su esposo le gusta lo que ella cocina.

Compartió que Christian no puede vivir sin la salsa de huevo que le cocina, y que se da cuenta cuando los frijoles no los preparó ella.

"Él no puede vivir sin el huevo en salsa que yo le hago, las tortitas que yo le hago, los frijoles se da cuenta, de verdad se da cuenta cuando no le hago yo los frijoles, es muy extraño, pero bueno", relató, y se sinceró al decir que de no haber sido cantante le hubiera gustado ser chef, pues le encanta, ya que siente que es como un cariñito que le das a alguien, pues lleva mucho esfuerzo.

Las declaraciones de cantante de 21 años ha generado todo tipo de memes que la retratan con una parrilla a bordo del avión privado en el que suelen viajar.

