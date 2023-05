Anette Michel y Leticia Huijara están “Hasta la madre”

“Yo no quería ser mamá”, reconoce Anette Michel, quien ahora disfruta de su hijo Nicolás a plenitud.

La actriz de 51 años confiesa que tomar la decisión de ser madre no fue tan sencillo para ella, en su caso tuvo a su primogénito a los 39, cuando se sintió más convencida de asumir esa responsabilidad; aún así, decidió que sólo estaría dispuesta a tener un hijo.

“Fui muy consciente y esa madurez me ayudó para disfrutar cada instante de mi maternidad intensamente”, dice a EL UNIVERSAL.

“Tuve un maravilloso embarazo, tan impecable que a veces lo cuento y creen que es mentira, después vinieron las 17 horas de labor, que ya no fueron tan impresionantes, pero al final sigo viviendo la maternidad de una forma increíble”.

En su nueva película, Hasta la madre del día de las madres, interpreta a Esmeralda, una madre que ya está harta del concepto de la madre perfecta, por lo que un día decide escaparse con su consuegra, interpretada por Leticia Huijara.

En la historia, ambos personajes odian, por ejemplo, que les canten temas como “Señora, señora”, la tradicional canción de Denisse de Kalafe, así que deciden festejar a su manera, lejos de la familia.

Huijara, quien también es madre de un pequeño de 10 años, reconoce que su maternidad fue por elección, pero para nada algo perfecto.

“Es muy bueno desacralizar el ser mamá, sigue siendo una labor importantísima, pero tiene que ser gozosa, divertida, tiene que ser de toma y da”, considera la actriz de 55 años.

“Veníamos de maternidades en las que las mamás daban y daban y no pedían nada a cambio, y creo que es muy importante hoy hablar de lo que una mamá necesita, del espacio para decir: ‘sí, soy muy feliz teniendo a mis hijos, pero necesito también un lugar en el que dejo de ser mamá y soy mujer”, señala Huijara.

Se ríen de la tradición

Con la comedia como eje, este filme, que estrena hoy en Prime Video, narra la historia de una pareja, interpretada por Gala Montes y Michel Duval, que decide juntar a sus familias en el Día de las Madres.

La reunión no sale bien, por lo que replanteará a los personajes jóvenes su concepto de maternidad.

Gala, de 22 años, considera que esa es una buena reflexión para la gente de su edad, toda vez que a muchos jóvenes les falta asumir responsabilidades, valorando a sus propios padres y respetando a su hijos.

“Siento que las nuevas generaciones están teniendo hijos para subir la foto a Instagram, entonces sí es preocupante porque es un tema delicado y creo que sí tendríamos que enfocar nuevamente el camino y saber bien por qué queremos tener hijos”, opina Montes.

Alejandro Camacho es Francisco, quien atraviesa una crisis financiera que no es capaz de confesar. Foto: Prime Video

"Ser mamá sigue siendo una labor importantísima, pero tiene que ser gozosa, divertida. Es importante hablar de lo que mamá necesita”

- Leticia Huijara, actriz

Michel Duval es hijo de la actriz Consuelo Duval, de quien asegura ha tomado el ejemplo. Confiesa que algo que más ha aprendido de ella es a ver la vida con un buen sentido del humor, además de tratarse con respeto y cordialidad.

“Siempre recibimos el 10 de mayo a mi mamá con la canción ‘Madrecita buena’, y ya después hacemos lo que ella quiere. Es gracioso porque ella odia esa canción, la cantábamos en todos los festivales”.

Michel Duval y Gala Montes encarnan a la pareja que junta a sus familias en el Día de las madres. Foto: Prime Video

El filme muestra además algunas crisis que también existen en las paternidades. En especial con la aparición del personaje interpretado por Alejandro Camacho, Francisco, quien es el padre del novio.

Se trata de un padre que enfrenta una crisis financiera, la cual no es capaz de confesar a su familia, lo que pone en entredicho la responsabilidad que suele recaer en muchos varones, algo que Camacho considera forma parte de una vieja masculinidad heredada y ha aminorado con los cambios sociales.

“Muchas veces me he sentido como mi personaje, porque ser actor en México es como ser torero en Nueva York, cada que se acaba un proyecto me siento en bancarrota, entonces tienes que estar buscando la manera de ganarte la vida”, considera Camacho.

Anette asegura que el filme busca unificar a las familias en torno a una historia divertida, que replantee a su vez el concepto de una madre: “Los hijos deben aprender que no somos un objeto, sino seres humanos con necesidades”.

35 MILLONES DE MUJERES son madres en México, según el último Censo de Población y Vivienda 2020.