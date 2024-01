Anette Cuburu revela la razón por la que revivió rencilla con Andrea Legarreta

Anette Cuburu asegura que es una mujer de paz, siempre y cuando no se metan con sus hijos, algo que de acuerdo a la conductora, hizo Andrea Legarreta, con quien tiene una enemistad desde hace más de una década, cuando trabajaron juntas en el matutino "Hoy".

Desde hace unos días, Cuburu y Legarreta han dado de qué hablar en redes por el intercambio de declaraciones, y mientras Cuburu asegura que nunca tuvo un romance con Raúl Araiza, Legarreta afirma que no fue ella quien "rajó" sobre ese chisme.

Anette, además, dijo que tiene pruebas de que Legarreta mantiene, desde hace más de 20 años, un romance con un ejecutivo de Televisa, y que por esa razón se mantiene en "Hoy", algo que la aún esposa de Erik Rubín ha negado categóricamente ante la prensa y en sus redes sociales.

Anette Cuburu revela por qué revivió rencilla con Legarreta

A pesar de que a través de un comunicado, Anette Cuburu dio carpetazo al tema con Andrea Legarreta, horas después, en entrevista con Maxine Woodside volvió a hablar de la conductora y reveló el motivo por el que volvió a hablar de la antigua rencilla entre ambas.

Inició diciendo que ella no habló de las hijas de Legarreta, y que si la gente está sacando conclusiones, no es su problema.

"La gente saca sus conclusiones, yo nunca mencioné a ningún niño, con los niños jamás, yo tengo tres, si eso lo hace la gente yo no puedo controlarlo", dijo.

Sobre el mensaje de amor y paz que Legarreta en un encuentro con los medios, Anette se negó a hacer lo mismo, pues afirmó que ella no es una mujer de doble moral.

"Yo no le mando amor a la gente que me trata mal, eso es una doble moral", dijo enfática, y aunque insistió en que ya no hablaría del tema, pues sólo lo haría sobre su obra de teatro "Hijas de su madre", respondió por qué revivió la antigua rencilla con Legarreta.

Días antes de Navidad, el hijo de Anette Cuburu vio la entrevista que Mara Patricia Castañeda le hizo a Legarreta hace dos años, en la que habló de Anette y dio a entender que la conductora "hizo algo que le arruinó la vida".

Su hijo se acercó a Anette para enseñarle dicha entrevista, lo que despertó el enojo de Cuburu.

“Cuando mi hijo llega y me dice, ‘mira mamá, esta señora que trabaja para mi papá está hablando mal de ti, mira lo que está diciendo de ti’”, contó a Maxine Woodside.

