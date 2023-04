Andrés García, su paso de actor a youtuber

Con una trayectoria de más de 60 años en el mundo de la televisión, Andrés García no sólo fue uno de los actores más queridos por el público, sino uno de los galanes más asediados por las mujeres. Su atractivo físico lo convirtió rápidamente en un rompecorazones y en el protagonista favorito del cine y la televisión por varias décadas.

Para la pantalla grande hizo cintas como "Pedro Navajas" , "Chanoc", "Bermudas: la cueva de los tiburones", "El macho biónico", entre otras; pero también dejó huella en los melodramas, donde destacan "Mujeres engañadas", "El privilegio de amar", "Tú o nadie" y "El cuerpo del deseo", que grabó en los Estados Unidos.

Su último proyecto fue en la serie del 2010, "¿Hay alguien ahí?. Después se alejó de las cámaras y se refugió en su amado Acapulco, donde, gracias al éxito de las redes y las plataformas digitales comenzó una nueva etapa de su vida y su carrera: la de ser youtuber.

Junto a su esposa Margarita Portillo, García inició el proyecto de "Andrés García TV", un canal de YouTube donde solía compartir algunos detalles de su salud, de su día a día; así como de anécdotas que llegó a coleccionar a lo largo de su vida, una de las más pedidas era Luis Miguel, a quien conoció desde muy niño y llegó a tener una relación muy cercana.





El actor emprendió una nueva etapa en su carrera gracias a las plataformas digitales





¿De qué trataba su canal en YouTube?

Fue por este medio que el público también se enteró de sus problemas de salud, ya que en varias ocasiones apareció desde el hospital, en cama o asegurando que sentía a la muerte muy cerca de él; sin embargo, siempre dijo que no le tenía miedo: "He estado muy relacionado con la muerte desde hace muchos años. Toda mi vida he estado en peligro de muerte, más de veintitantas veces con la muerte al lado, ya casi la conozco”, dijo en julio del 2022.

A la par de este canal, García se volvió muy activo en redes sociales y hasta se adentró en las plataformas digitales. Abrió un perfil en un sitio de contenido variado para evitar la censura y ahí, abiertamente hablaba de los momentos más polémicos que atravesó.

El último video que se compartió en su canal esta fechado hace tres días, justo cuando el actor acudió por última vez al hospital y lleva por título "Actualización del estado de salud de Andrés García". En el clip de poco más de dos minutos, Margarita Portillo aparece para dar informar que su esposo se encontraba débil pero con deseos de salir adelante, incluso hacía planes para el futuro, mismos que lamentablemente ya no llegó a cumplir.

