Andrea Torre reconoce que la maternidad y la crianza de sus tres hijos es una etapa en la que se falla, se aprende y se vuelve a intentar.

A partir de esas experiencias creó Mamá en la Torre, un proyecto digital que está por cumplir nueve años y que surgió de su deseo de sentirse acompañada en esta faceta, pero también de escuchar a otras mujeres en circunstancias similares.

“Siempre fue mi idea enseñarles cómo soy de mamá. No doy consejos, no soy psicóloga, simplemente me encanta compartir con la gente esta parte de ser mamá, que siempre he dicho que es el papel más difícil que tenemos las mujeres. Entonces también nos equivocamos y aprendemos”, cuenta.

Andrea busca dialogar lejos de los prejuicios que suelen rodear a las mamás.

“Cada mamá y cada hijo son diferentes; lo que siempre confirmo es que las mamás hacemos todo lo posible por nuestros hijos”, reconoce.

Pero su vida no gira sólo en torno a la maternidad.

En televisión da vida a Teresa Arango Nova, la villana de Corazón de oro, melodrama que se transmite por Las Estrellas y que le permite ampliar su registro interpretativo.

“Teresa es el personaje de mis sueños. Es una villana, pero justificada, eso la hace más interesante. Me encantó que es directora de un periódico. Una villana te da más oportunidad de jugar con las emociones”, apunta.

Torre también participa en la obra No te vayas sin decir adiós, que se presenta en el Foro Cultural Chapultepec.