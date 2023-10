Anahí llena de elogios a Danna Paola tras su interpretación del Himno Nacional

Este fin de semana Danna Paola se ganó la ovación de millones de personas que sintonizaron la pelea del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, pues la joven fue la encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano, poco antes de que el atleta saliera al cuadrilátero.

La gran maestría con la que Danna ejecutó el canto, le valió grandes críticas en las rede sociales, pero no solo de sus seguidores, también de algunos famosos de la talla de Lucero, Danny Ocean, Greeicy y el mismísimo Alejandro Sanz.

Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención fue el que le escribió, en su cuenta oficial de Instagram, Anahí, pues no solo la lleno de elogios, sino que la llamó una de las más grandes representantes de la música actual.

La actriz y cantante, que actualmente se encuentra de gira con la agrupación RBD, se declaró fan de la intérprete de "Sodio" y calificó de impresionante la voz de la artista: "¡Impresionante! ¡Bravo Danna ! Nunca miedo a nada", escribió.

Por si fuera poco, Anahí también reconoció el talento de su colega, y aunque ella es conocida como una artista icónica, por el fenómeno que logro generar junto a sus compañeros Dulce, Maite, Christian, Christopher y Poncho Herrera; aseguró que en estos tiempos la cantante más grande de esta generación: "Tu corazón canta en tu voz y tu generación tiene a la mejor representante", agregó.









Como era de esperarse, los usuarios de la plataforma no tardaron en reaccionar y felicitaron a la intérprete de Mía Colucci por el buen gesto que tuvo con Danna, incluso les pidieron que colaboren juntas: "Eres una reina", "¿Cuándo una colaboración?", "Qué bellas palabras, te amamos", "Queremos dueto", "Colaboren reinas", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Danna Paola revela que rechazó por años interpretar el Himno Nacional

En esa misma publicación, Danna Paola escribió un emotivo mensaje en el que reveló que debido a sus inseguridades y miedos, rechazó durante años la oportunidad de cantar el Himno en un evento deportivo de tal magnitud.

La también actriz comenzó diciendo que esa noche era una de las más importantes de su vida, pues logró vencer sus miedos y enorgullecer a los mexicanos: "Anoche vencí uno de mis miedos más grandes, aprendí una gran lección y jamás pensé que llegaría el momento de entonar el Himno Nacional Mexicano, y llegó el momento", escribió.

Asimismo, reconoció que su más grande preocupación era no estar a la altura y equivocarse. por lo que estuvo evitando este momento una gran parte de su carrera: "los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mi misma rechazándolo por años, por miedo al que dirán, a equivocarme... nada más de pensarlo la ansiedad no me dejaba dormir. Me tomó mucha valentía aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto, y fue un acto de amor puro", agregó.

Por último, Danna se dijo sumamente orgullosa de ella y agradeció a su público por haber hecho de esta, la mejor noche de su vida.

