La periodista ganó el juicio laboral contra la locutora , luego de denunciar en 2022 un despido injustificado.

Tras la sentencia emitida por un juez de lo laboral, la conductora de 56 años acudió a cumplir lo dictado por las autoridades, ya que la orden judicial instruía su reinstalación en Grupo Fórmula, donde ambas colaboraban en el programa "Todo para la mujer".

Sin embargo, Alvarado reveló que se le impidió el acceso a las instalaciones de la radiodifusora.

“Hoy fui por mi silla porque, siguiendo con el proceso, se cumplen las audiencias y entonces el juez gira la sentencia a mi favor. Se ganó el juicio laboral”, explicó en un video difundido en sus redes sociales.

Añadió que la resolución también establece que la empresa debe pagarle la liquidación correspondiente.

Ana María Alvarado y Maxine Woodside. Foto: Instagram
Ana María Alvarado y Maxine Woodside. Foto: Instagram

Alvarado trabajó 32 años junto a Woodside, y acumuló 36 años de antigüedad en Grupo Fórmula. Siempre sostuvo que su despido careció de fundamento legal.

¿Qué ocurrió cuando Alvarado llegó a Grupo Fórmula para su reinstalación?

La periodista relató que acudió a las instalaciones de Radio Fórmula el 19 de noviembre: acompañada de su abogado y de la actuaria Cynthia Espinosa, encargada de hacer cumplir el mandato judicial.

Pero al intentar ingresar para formalizar su reinstalación en "Todo para la mujer", personal de seguridad y hombres vestidos de negro le negaron la entrada. Esto, a pesar de que la reinstalación también fue ordenada porque Woodside sostenía públicamente que “no la había despedido”.

“El proceso ya se ganó. Independientemente de que inicien un juicio de amparo, la sentencia se tiene que ejecutar y se tiene que cobrar, porque es lo que el juez ya dijo: ‘la trabajadora tiene la razón y tiene la verdad de su lado’”, afirmó Alvarado.

También explicó que Woodside había asegurado que cumpliría con lo dictado por las autoridades y “por Dios”.

La periodista añadió que el personal de seguridad le explicó por qué no permitirían la reinstalación, y que el abogado de Radio Fórmula incluso declaró que debía ser reinstalada “en la casa de Maxine Woodside”, argumentando que aunque laboraba para la emisora, la conductora transmitía desde su hogar.

De acuerdo con Alvarado, los abogados de Grupo Fórmula sostuvieron que la reinstalación no podía realizarse en el corporativo y que debía llevarse a cabo en dicho domicilio.

Ella calificó esta postura como un intento por respaldar la versión de que Woodside opera fuera de la empresa, algo que niega, y señaló que esta interpretación legal obstaculizó el procedimiento y originó un nuevo conflicto.

Finalmente, expresó sentirse decepcionada por la falta de cumplimiento de la sentencia.

Más tarde informó, mediante una transmisión, que Radio Fórmula dio por terminada su relación laboral, pese a que la plaza contaba con 36 años de antigüedad y la notificación se dio el mismo día de los hechos.

