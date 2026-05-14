Más Información

El MUCA muestra 40 fotos inéditas de Santiago Arau

El MUCA muestra 40 fotos inéditas de Santiago Arau

Mimí Derba: la vida de novela de una pionera del cine mexicano 

Mimí Derba: la vida de novela de una pionera del cine mexicano 

"Arte y naturaleza": festival en el Jardín Escénico

"Arte y naturaleza": festival en el Jardín Escénico

El Louvre descuidó su seguridad, afirma informe parlamentario

El Louvre descuidó su seguridad, afirma informe parlamentario

El periodista y escritor Alberto Dallal recibe la Medalla Bellas Artes 2026 en la categoría de Danza

El periodista y escritor Alberto Dallal recibe la Medalla Bellas Artes 2026 en la categoría de Danza

El universo de "El padrino" regresará en 2027 con una novela centrada en Connie Corleone

El universo de "El padrino" regresará en 2027 con una novela centrada en Connie Corleone

La batalla por definir a las nuevas monarcas comienza esta noche en el Gigante de Acero entre los dos mejores equipos del torneo. América, primer lugar de la tabla general, visitará a las Rayadas, su escolta después de 17 jornadas.

Después de dejar en el camino a las Bravas de Juárez y a las Diablas del Toluca, con global aplastante de 11-4, las Águilas jugarán su tercera final consecutiva. Aunque, tomando en cuenta este torneo, han estado presentes en siete de las últimas ocho definiciones.

Sin embargo, las dirigidas por Ángel Villacampa buscan saldar una deuda con su afición, ya que apenas se consagraron en una de ellas (Clausura 2023). Desde entonces, cayeron con Tigres en dos ocasiones, Rayadas y Pachuca.

Después de sellar su pase a la gran final, Villacampa le mandó un mensaje a la afición azulcrema de “que se vuelvan a ilusionar. Algunos me dicen por la calle: ‘No nos quieras ilusionar’. Pues sí, los quiero ilusionar, porque estamos listas, preparadas y con ganas de ir por todo”. Ahora llegó el momento de demostrar con hechos y no con palabras.

Rayadas viene de eliminar al Cruz Azul y a las Tuzas del Pachuca con una impresionante remontada en el estadio BBVA. De la mano de la entrenadora francesa Amandine Miquel, que llegó a la final en su primer torneo al frente del equipo, jugarán su octava final en su historia y por tercera vez, el primer partido de la final será en el Gigante de Acero.

“Era una meta ambiciosa [llegar a la final], me encontré con unas jugadoras que tienen una mentalidad excepcional y que luchan por todo, creo que es el ADN de Rayadas: nunca paran de luchar”, aseguró Miquel.

En la Jornada 9 de la temporada regular, América y Rayadas empataron 1-1 en el estadio Ciudad de los Deportes, pero el antecedente más importante es la final del Clausura 2024, donde las Águilas dejaron ir el título.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Las FOTOS de Demi Moore en Cannes 2026 generan preocupación por su salud. Foto: (Photo by Valery HACHE / AFP)

Las FOTOS de Demi Moore en Cannes 2026 generan preocupación por su salud

Belinda desata polémica por presunta indirecta a Ángela Aguilar y explotan las redes: VIDEO. Foto: Instagram @belindapop / Canal Ángela Aguilar

“Estoy muy encuerada”: Belinda lanza comentario que muchos tomaron como indirecta a Ángela Aguilar | VIDEO

Nodal le "exigió" a Cazzu poder ver a Inti en Houston sin "derecho legal"; quiso llevársela tres días a Disney. Foto: Instagram/AFP

Nodal le "exigió" a Cazzu poder ver a Inti en Houston sin "derecho legal"; quiso llevársela tres días a Disney

Georgina Rodríguez. Foto EFE

Georgina Rodríguez se lleva todas las miradas con diminuto bikini en nueva campaña

Hailey Bieber se adelanta al verano y presume impactante ‘bikini body’ desde la playa. Foto: Instagram

Hailey Bieber se adelanta al verano y presume impactante ‘bikini body’ desde la playa

[Publicidad]