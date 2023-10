Amber Heard es captada cojeando y con muletas en Madrid

Este domingo, Amber Heard fue fotografiada por un paparazzi, cuando la actriz se encontraba dando un paseo con Oonagh Paige, su hija de dos años, y aunque se le vio muy sonriente, apareció con una muleta en la que estaba apoyándose, luego de que sufriera una lesión en la cadera, lo que no impidió que cargara y jugara con la pequeña, mientras rehace su vida lejos de los reflectores y los escándalos que la perseguían desde su separación de Johnny Depp.

Ya no es una novedad que las agencias de fotografía internacionales envíen a algunos de sus fotógrafos a Madrid, España, ciudad en la que ahora reside Amber Heard, luego de que dejara atrás el estilo de vida que llevaba en Hollywood.

Aunque la actriz de 37 años rehuyó de las cámaras y los reflectores, cuando la opinión pública, enardecida, la criticaba, tras perder la contrademanda que su exmarido Johnny Depp interpuso en su contra, si un fanático la detiene en tierras españolas, Heard no duda ni un instante para retratarse junto a él y hasta intercambiar un par de frases cordiales que demuestran lo bien que domina nuestro idioma.

Lee también: La serie en Netflix que con solo 10 capítulos no te permitirá despegarte de la pantalla hasta terminarla

Por ello, no causó sorpresa que el pasado domingo, 1° de octubre, la famosa fuera captada en un paseo matutino que hizo junto a su pequeña hija Oonagh Paige, sus dos sobrinos y su hermana menor Whitney Henríquez, lo que realmente llamó la atención fue que Amber necesitaba de una muleta para poder caminar, pues la falta de habilidad para sostenerse en una de sus dos piernas fue notable.

"Daily Mail" difundió esta mañana que la actriz usa esta muleta luego de que sufriera una lesión mientras se preparaba para participar en el maratón de la ciudad de Nueva York, el cual tendrá lugar el próximo 5 de noviembre, por lo que no queda muy claro si, para ese entonces, la actriz estará recuperada por completo para poder unirse al evento en el que, habitualmente, participan más de 50 mil personas.

Aunque la actriz no podía moverse con completa soltura, eso no impidió que cargara en brazos a su hija y que interactuaran de forma divertida, como la sonrisa de Oonagh evidenció y, no sólo eso, sino que Amber ayudó en todo momento a su hermana Whitney, jalando la carreola de su hija y estando al pendiente de su hijo, durante su trayecto al parque infantil donde disfrutaron de la mañana.

Lee también: Filtran las primeras fotografías de Cazzu y Nodal con su hija

Cuando se supo que Heard había renunciado a su vida en Hollywood, muchas y muchos se preguntaron si abandonaría también su carrera como actriz, situación que la propia Amber se encargó en desmentir, cuando hace dos semanas se lanzó el trailer de "In the fire", la nueva película en la que aparece y da vida al personaje principal, una psiquiatra que viaja a Colombia para estudiar el caso de un niño que, a ojos de la población, está "poseído".

Esta cinta se estrenará en EU el próximo 13 de octubre; a partir de ahí, pasará poco más de dos meses para que su nombre sea visto nuevamente en los créditos de una cinta, cuando llegue a la gran pantalla la segunda parte de "Aquaman", donde da vida a Mera.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc