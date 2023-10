Amazon Prime tiene 3 series tan atrapantes como Outlander para maratonear en familia

Si eres fan de "Outlander" y estás buscando nuevas series emocionantes para maratonear en familia en Amazon Prime Video, estás en el lugar correcto. A continuación, te presentamos tres series igual de cautivadoras que te llevarán a emocionantes aventuras y te mantendrán pegado a la pantalla.

1. "El Cuento del Zorro de las Nueve Colas"

Si disfrutaste de la combinación de romance y elementos sobrenaturales en "Outlander", entonces "El Cuento del Zorro de las Nueve Colas" te atrapará. La serie sigue la historia de Lee Yeon, un espíritu guardián que ha vivido durante siglos en forma humana en busca de la reencarnación de su primer amor perdido.

Leer también: Recién estrenó en Netflix y ya promete posicionarse en lo más alto del ranking

Mientras tanto, Nam Ji-A trabaja como productora de documentales y se ve envuelta en un misterio que involucra seres sobrenaturales. Esta serie surcoreana ofrece una mezcla única de romance y fantasía que te mantendrá intrigado durante cada episodio.

Leer también: La serie en Netflix considerada por muchos como la mejor de la historia que debes ver por lo menos una vez

2. "Forever"

"Forever" es una serie que te sorprenderá con su original enfoque sobre el amor y el matrimonio. La historia sigue a June y Oscar, una pareja que lleva una vida matrimonial suburbana cómoda pero predecible. Sin embargo, su mundo cambia drásticamente cuando se encuentran en una situación sobrenatural que los hace cuestionar su relación y su existencia en el más allá. Con las actuaciones de Maya Rudolph, Fred Armisen y Catherine Keener, esta serie ofrece un enfoque único y conmovedor sobre el amor y la eternidad.

3. "The Last Hour"

Si te encanta la mezcla de misterio y romance, "The Last Hour" es una serie que no puedes perderte. La trama sigue a un misterioso joven chamán que se une a un experimentado policía de la ciudad para perseguir a una peligrosa figura de su oscuro pasado. Sin embargo, cuando se enamora de la hija del policía, se debate entre su deber y el amor. La serie presenta una intrigante narrativa que combina elementos sobrenaturales, suspenso y romance, manteniendo al espectador en vilo mientras se desarrolla la trama.