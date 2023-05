Almodóvar estrena en Cannes un mediometraje de western que dura 30 minutos y seguro amarás

Pedro Almodóvar sigue confirmando por qué es uno de los directores que sigue manteniendo su estilo. Es uno de los profesionales que no necesita carta de presentación porque basta ver cualquiera de sus trabajos para encontrar su marca registrada y eso lo hace, simplemente, diferente.

El cineasta español, que cuenta con su propia productora El Deseo, ha presentado hace unas semanas de manera oficial y que se proyectará en Cannes y mediometraje que es atrevido, fiel al estilo de Almodóvar. ‘Extraña forma de vida’ se presenta en forma de western, dura 30 minutos y está protagonizado por Etahn Hawke y Pedro Pascal.

Pedro Pascal y Pedro Almodóvar. Foto: Twitter @FilmUpdates

La nueva película que tiene como protagonista a Pedro Pascal fue escrita en pleno confiamiento según lo reveló el propio director en el podcast de Dua Lipa (Dua Lipa: At your service). El guión cuenta la historia de dos hombres que intentan ocultar su atracción mutua. No será sencillo, pero encontraron una forma original de hacerlo.

Justamente la curiosidad de la relación del personaje de Pedro Pascal con el de Etahn Hawke estará dada por la enemistad que buscarán plantear entre ellos y de esa manera esconderán el amor y el deseo entre ellos. De acuerdo a lo que contó Pedro Almodóvar, la idea del Western queer está impregnada en todo el proyecto.

En este caso, Pedro Almodóvar busca tratar un género totalmente masculino en el que la homosexualidad no suele tratarse de manera habitual. De alguna manera, es buscar otro enfoque que supone llevar su personalidad de Almodóvar a un terreno nuevo. “Esta vez es un corto de tíos”, decía el director en referencia a la mayoritaria presencia masculina en el cartel. Hay pistolas, desierto y, a juzgar por el cartel del corto y el tráiler, la estética es puramente clásica del género con locaciones en el desierto de Almería, algo que le fascinó al director.