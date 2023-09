Almodóvar antepone hoy la sutileza

Cannes.— Extraña forma de vida es la pieza de 31 minutos que causó furor en el pasado Festival de Cannes, con la que el español Pedro Almodóvar aborda una historia de amor entre dos cowboys, y con la que apuesta por la intimidad y la delicadeza en sus filmes.

Para la película, protagonizada por Ethan Hawke y Pedro Pascal, el director atañe a la sutileza, pues considera que actualmente existe una sobreexposición en redes sociales de escenas altamente sexuales, algo que a él, a sus casi 74 años, ya no le interesa filmar.

“Creo que la sutileza ahora es más radical que el sexo explícito. El poder volver a la imaginación es quizá más reaccionario. Yo ya he hecho 22 películas y dos cortos y nunca me ha dado miedo mostrar cosas, así que me siento liberado de esa necesidad. También quiero seguir hablando del deseo”, explica el cineasta en una charla íntima con EL UNIVERSAL, desde una terraza con vistas al Mediterráneo.

La cinta, que llega hoy a cines latinoamericanos y el 20 de octubre a la plataforma MUBI, sucede a principios del siglo XX y tiene como eje a dos hombres maduros.

“La trama también hubiera tenido importancia con otras profesiones o en otra época. Pero me parecía que era más poderosa si sucedía así, en un género (fílmico) que, sobre todo es masculino, salvo contadas excepciones”.

El director ya había explorado con éxito su regreso a los corto y mediometrajes en 2020, cuando hizo La voz humana, protagonizada por Tilda Swinton, terreno en el que considera, hay una mayor flexibilidad respecto a los formatos.

“La parte más optimista de las plataformas es que puedes hacer una película de 50 o de 60 minutos y ahí está la plataforma para absorberla y que la gente la vea. Para mí, como director, el corto me ha dado la sensación de muchísimo aire fresco, de que hay cosas que puedo hacer ahí que en un largo no podría. Con estas piezas me he sentido completamente libre, como si estuviera empezando a hacer cine”.

Ethan y Pedro tuvieron que filmar bajo el sol de la ciudad de Almería en agosto, en el desierto de Tabernas, bajo altas temperaturas y la dirección de Almodóvar, quien inmediatamente reconoció en ambos a sus protagonistas.

“Lograron la intensidad justa y ellos se entendieron bastante bien. Creo que tanto Ethan como Pedro anidaban este papel, eran perfectos físicamente para interpretarlos. Cuando empezamos a trabajar había una química enorme entre los dos y eso, en una historia tan íntima como ésta, aunque esté más basada en las palabras que en las acciones, facilitó mucho las cosas”, apunta el director manchego.

Almodóvar conoció a Hawke en 2009 en una compañía de teatro inglesa que en esa ocasión presentó dos obras de Sam Mendes en el Teatro Español, lugar en el que le llamó la atención lo clásico de su persona, a pesar de poseer “un físico contemporáneo”.

“Desde el principio pensé en él, le llamé y fue maravilloso el entusiasmo que demostró. A Pedro lo había visto en Broadway haciendo uno de los papeles secundarios importantes de El rey lear con Glenda Jackson. Así que a ambos los contacté directamente, les mandé el guión y fue un sí inmediato”.

Con proyecto en Nueva York

Aunque en el pasado el cineasta ha tenido ya un par de intentos fallidos de hacer una película en inglés, esta al fin se hará realidad con un proyecto que filmará en EU, pues reconoce que rodar con Ethan y Pedro le ha dado la seguridad de que puede seguir en este camino con un inglés muy básico.

“Soy muy comunicativo con mi lenguaje corporal. Antes, los proyectos que iba a hacer eran grandes producciones y había muchas cosas que estaban fuera de mi control y las películas en las que me he ido especializando últimamente son más íntimas, tratan de llegar lo más lejos que puedo con pocos personajes, las veo y las ensayo como si fueran una obra de teatro”.

Para muestra, esta nueva película que Pedro contempla comenzar a rodar en Nueva York en marzo próximo, la cual tiene como estelares a dos personajes femeninos y uno masculino.

“Funciona mucho mejor hacer una situación extrema. No es más fácil, es más difícil, de hecho, pero me siento más cómodo en este tipo de películas y me hace mucha ilusión trabajar en Nueva York”.