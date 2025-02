Alicia Villarreal lamentó que una mala decisión de Cruz Martínez haya puesto punto final al matrimonio que construyó con él durante más de 20 años, la cantante habló sobre la ruptura con su aún esposo días previos a que ocurriera el supuesto episodio violento en el que el cantante habría golpeado a Alicia.

Villareal, en entrevista con el productor y amigo Hugo Mejuto, se sinceró al hablar de su rompimiento con Cruz Martínez, a quien demandó por supuesta violencia familiar.

La intérprete recordó que la primera canción que le dedicó a Cruz Martínez fue "Ay! papacito", la cual habla de lo que vivieron en una noche de antro en Monterrey.

Después, Alicia le dedicó "Soy tu mujer", con la que le dijo que le daba toda la confianza para que su amor fuera como la roca, como dice Dios: "esa fue mi canción que yo escribí para esta relación con él", relató.

Le siguió el tema "Inmenso amor", la cual habla de un amor más maduro, esa fue la última inspiración que tuvo de su relación con Cruz Martínez, quien de acuerdo a la forma de pensar de Alicia, fue quien cometió el error que los llevó a la separación.

Alicia Villareal y Cruz Martínez le ponen fin a su matrimonio entre versiones de infidelidad por parte del productor.

Alicia Villareal no quiere sufrir por Cruz Martínez

La forma de amar y comprender el amor ha cambiado para Alicia Villareal, ahora, con su relación y posterior truene con Cruz Martínez, tuvo claro que los errores los cometió él y ella no iba a pagarlos con su sufrimiento

"Yo llegué a ese momento en e que tomo la decisión, a ver: los errores son tuyos, yo no los voy a pagar por ti, una lágrima mía no va a haber porque tú te estás equivocando, tú las vas a pagar yo no", expresó

Fue enfática al decir que no le importa que la gente piense 'pobrecita, le pusieron los cuernos', pues prefiere pensarlo como que el error fue de él y ella no piensa sufrirlo.

"Si el mundo cree que tú me lo hiciste a mi, en mi mundo, tú no me lo hiciste a mi, tú te lo estás haciendo a ti mismo", externó.

Contrario a lo que muchos piensan cuando una pareja truena y existe mucho conflicto, Alicia dijo en ese momento, que la separación con Cruz se estaba dando como un proceso maduro el cual ya había decidido que ocurriera para que su vida tuviera un giro positivo.

“Hoy por primera vez estoy tranquila porque soy más madura, estoy entendiendo y tengo años en esto, la gente piensa que esto pasó ya, no, esto ya pasó antes; estoy en el proceso”, dijo.

Reconoce que llegar a este pensamiento le tomó muchos años de madurez, por lo que ahora que ve a sus hijos jóvenes viviendo emociones por amor, quisiera que no sufrieran por amor, porque "eso es muy fácil".

Para Alicia Villareal, la música y componer canciones ha sido una catarsis muy efectiva al momento de una decepción amorosa, eso le pasó cuando compuso "Te quedó grande la yegua", un tema que hizo para ella pero inspirada por lo que estaba viviendo en ese momento con su ex Arturo Carmona, padre de su hija Melenie Carmona.

