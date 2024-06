Alfredo Adame niega a sus hijos, pide que no vuelvan a preguntarle por ellos: "me voy a poner modo Yáñez"

Alfredo Adame se presentó en la Marcha del Orgullo LGBT+ ayer y aunque dijo ser un aliado e incondicional del movimiento, desconoció que Sebastián, su hijo más pequeño e integrante del colectivo, tenga su parentesco, tanto así que pidió a la prensa que no vuelvan a preguntarle por él, pues de hacerlo, podría reaccionar como Eduardo Yáñez lo hizo recientemente en una alfombra roja.

La presencia del actor en la marcha ha resultado polémica desde años atrás, esto debido a que sigue presentándose en el evento a pesar de que, abiertamente, se sabe que bloqueó toda comunicación con su hijo Sebastián debido a que es un hombre homosexual.

Mientras Adame niega a su hijo, celebra la libertad de expresión de otras y otros integrantes de la comunidad, como dijo ayer a los medios, que lo captaron en unas de las caravanas que, desde el Ángel de la Independencia, se dirigía rumbo al Zócalo Capitalino.

"Aquí estoy compartiendo con ellos, todos dándose a respetar, haciendo de esto un carnaval, ejerciendo sus derechos, conmigo cuentan siempre", indicó sonriente.

El semblante del también conductor cambió cuando se le preguntó por sus hijos, pues aseguró que no tenía ningún hijo varón, asegurando que la única hija que tiene es Vanessa, su primogénita.

"Yo no tengo hijos hombres, yo sólo tengo una hija que se llama Vanessa Adame Castillo, nada más, ya no insistan con ese tema, no me interesa escuchar nada, no me interesa saber nada de ese tipo (Sebastian), en mi vida no quiero saber nada de él y no es mi hijo, miles de gente se han querido colgar de mí, y termino dándoles patadas en el trasero", destacó.

De ese modo, para evitar que los cuestionamientos sobre su vida familiar persistieran, Adame optó por bromear con la aparente amenaza de que, de seguir preguntándole por este tema, reaccionaría como Eduardo Yáñez, respuesta que produjo la risa de algunas y algunos de los reporteros.

"Ya no están insistiendo con eso porque les voy a hacer como Yáñez, me voy a poner en modo Yáñez", expresó.

Aunque Adame no es el único desinteresado, pues su hijo, que también acudió a la marcha, también fue entrevistado por la prensa y dijo que no busca una reconciliación con su padre.

Sebastián Adame, hijo del actor Alfredo Adame y Mari Paz Banquells. Foto: Instagram

"Ya se quedó solamente con mi hermana como familia, no tiene amigos, está normalmente encerrado en su casa, sólo, él que sale perdiendo es él, nosotros (sus hermanos y él) vamos a seguir nuestra vida, yo no lo desconozco porque yo no soy él, yo sé que es mi papá, yo lo quería, estoy enojado, no quiere reconocer sus acciones y el porqué cada uno de nosotros nos alejamos", dijo.

Sebas aprovechó para aclarar que las diferencias con su padre no intervienen en la buena relación que sostiene con su hermana.

melc