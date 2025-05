Para el actor Alfonso Herrera el mejor lugar para descansar o vivir una aventura, no es ninguna playa paradisiaca, un resort exclusivo o zona de deporte extremo, para él las vacaciones perfectas deben tener otro factor.

“El viaje de mis sueños no es a un lugar en específico, sino con mis dos hijos al lugar que sea, ese es mi destino soñado”, expresó el actor.

Es por eso que le pareció muy buena idea el formar parte del reality de MAX, "Destino soñado: un viaje sorpresa", donde él no sólo charla con cuatro personalidades, con el fin de descubrir algunos aspectos de su vida que son entrañables, también los sorprenderá con algún encuentro inesperado, o algún recuerdo del pasado. Los elegidos para vivir esta experiencia fueron Karla Souza, Paulina Rubio, Melissa Joan Hart y Tony Dalton.

Alfonso explicó que MAX le extendió la invitación para conducir este reality, donde tuvo la oportunidad de entrevistar y descubrir cosas interesantes sobre compañeros que admira, y que además tienen carreras muy exitosas.

Lee también: Alfonso Herrera pasará la vida entre espíritus

“Yo creo que el camino es más interesante que enfocarnos en la meta. Disfruté mucho conversar con ellas y con él, disfruté, por ejemplo, recordar con Tony anécdotas de hace muchos años, él es un actor que yo admiro profundamente, creo que ha curado muy bien sus proyectos y sus elecciones lo han llevado ha estar a dónde está en este momento. Con Melissa me pasó algo muy interesante, porque ella tuvo un proyecto de televisión hace muchísimos años que conectaba mucho con audiencias juveniles, y ella me dijo, ‘yo sé que tú hiciste algo muy similar en Latinoamérica, entonces contactamos desde un lugar muy interesante”.

Aunque él no tuvo nada que ver con la elección de los invitados, Alfonso consideró que fue una elección bastante interesante y atinada, ya que los cuatro tienen personalidades muy diversas que enriquecen este proyecto.

“La apertura que tuvieron todos fue muy generosa, por ejemplo, Karla hablaba mucho de su padre, del deporte; con Paulina fue descubrirla porque no nos conocíamos, pero fue muy interesante”.

Fue en 2002 cuando Tony Dalton y Alfonso Herrera coincidieron en la telenovela "Clase 406", desde entonces se convirtieron en grandes amigos, y el encuentro que tuvieron en "Destino soñado", afirmó el exRBD, fue más que entrañable y nostálgico, ideal para el último capítulo de la serie, la cual ya está disponible a partir de hoy en la plataforma de MAX y Discovery.

Lee también: Alfonso Herrera visita a refugiados en Uganda; pide ayuda para los jóvenes

Una de las cosas que aprendió de sus invitados al escucharlos, es que los artistas tienen una carrera de mucha resistencia, paciencia y constancia, donde los buenos resultados no llegan por sí solos, ni de manera inmediata, algo que tomó como un recordatorio personal.

“Al mismo tiempo ellos compartieron quiénes son las personas con las cuales están agradecidas, por lo que también fue una reflexión sobre a quién yo le tengo que dar las gracias, cuál es ese abrazo que no he dado, cuál es esa llamada incómoda que no he hecho para poder solucionar algo; entonces es un viaja no sólo para el invitado o el espectador, también fue un viaje para mí, fue muy interesante”, comentó Herrera.

Aunque era trabajo, para Alfonso ser el anfitrión de este reality le obligaba hacer una pausa en su apretada agenda, relajarse y así poder estar presente, porque era muy necesario que él aprendiera a escuchar a sus entrevistados, para conocer su historia y motivaciones.

“Es que eso no es fácil, porque tienes que ser parte de la logística, llevar el plan de trabajo, que los invitados no descubran la sorpresa, y al mismo tiempo cuestionar sin soltar todas las pistas, no fue una tarea sencilla ser el host”.

Por otro lado el espectador podrá darse cuenta de la belleza de México, al observar los bellos escenarios que Xcaret regaló para esta serie, algo que para Herrera lo convierte en un personaje más de "Destino soñado".

rad