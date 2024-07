Alexis Montoya, el joven ganador que perdió todo

Alexis, conocido por su participación en el reality La academia 10 años, donde ganó el primer lugar hace casi 12 años, ha estado en el cielo y en el suelo estos años.

Lo mismo saboreó su reinado en aquel entonces que la escasez por haber perdido todo o casi todo.

La temporada del programa musical de telerrealidad en la que participó Alexis comenzó el 26 de agosto de 2012.

En esta edición se celebraron los 10 años de La academia, reality de Azteca, desde su primera transmisión en el 2002.

A una década de distancia, el cantante reflexiona sobre su viaje personal y profesional desde su debut en el mundo de la música.

Entre las cosas que experimentó, recuerda Alexis, fue la transición abrupta del encierro de meses en La academia a la libertad.

“La academia fue hace casi 12 años. En ese tiempo, no estaba listo para una carrera profesional. La popularidad y el dinero fueron abrumadores. Mi ciudad natal me veía de otra manera y no podía andar libremente como antes”.

Durante estos años, Alexis se vio en la necesidad de explorar diferentes caminos profesionales, desde la cocina hasta las ventas.

Sin embargo, encontró que ninguna de estas experiencias le satisfacía tanto como la música.

“Trabajé en ventas, en un periódico y en un restaurante. Intenté la vida godín, pero nada de eso me llenaba. Me di cuenta de que la música era lo que realmente amaba”, confiesa optimista el sonorense.

El camino de regreso a la música no fue fácil.

Alexis enfrentó luchas internas para lograrlo, y entonces la introspección y el autoconocimiento jugaron un papel importante en su recuperación.

“Entré a experimentar mi oscuridad. Me perdí completamente, pero fue necesario para encontrarme. Tuve que entender mi luz y mi oscuridad para poder regresar con una nueva conciencia”.

A través del reiki (sanación energética japonesa mediante manos) y algunas otras técnicas de autoconocimiento, Alexis comenzó a explorar su interior.

“El reiki abrió la puerta a lo invisible. Empecé a estudiar mis emociones y pensamientos, lo que me permitió comprenderme mejor y retomar el control de mi vida”.

Con un enfoque renovado y un equipo de profesionales, Alexis se siente listo para enfrentar nuevamente la industria musical.

Su director artístico ha sido fundamental en esta nueva etapa.

“Me ha enseñado a ‘jugar a ser artista’. Me ha guiado en todos los aspectos de la industria, ayudándome a tomar decisiones más informadas y estratégicas”, comenta.

Las nuevas canciones, comparte Alexis, reflejarán sus vivencias y aprendizajes.

Algunas de estas serán composiciones propias, mientras que otras serán de compositores que comparten su visión artística.

“Quiero cantar sobre mi experiencia de explorar la oscuridad y encontrar la luz. Las canciones provienen de experiencias vividas, pero también hay mucho de amor”.

El cantante también se prepara para lanzar su primer sencillo y, asegura, ahora mismo no piensa tanto en el futuro, sino en disfrutar el presente y confiar en su equipo para trazar el camino.

“Mi sueño es regresar al Palacio de Bellas Artes, pero ahora como cantante. Le comparto mis sueños a mi equipo y ellos se encargan de hacerlos realidad”.