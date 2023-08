Alemán abrirá el concierto de Post Malone en México, pero sus fans querían a Siddhartha

A poco menos de una semana que Post Malone visite por primera vez nuestro país, ya se destapó que el rapero Alemán será quien habrá su concierto en el Foro Sol. La aparición del rapero mexicano en el concierto de "Posty" se suma a una largar lista de apariciones y colaboraciones con artistas de talla internacional pues, a lo largo de los años, se ha distinguido por hacer colaboraciones con importantes representantes de la escena del rap, como es el caso de Santa Fe Klan y Snoop Dogg, por lo que sus seguidores ya se preguntan si interpretarán un tema juntos, aunque hay quienes no están tan contentos con esta elección.

Fue a finales de junio cuando Post Malone anunció que vendría a México, con su gira "If y'all weren't here, I'd be crying tour" ("Si no estuvieran aquí, estaría llorando tour", en español), el quinto tour que el rapero de 28 años ha emprendido desde que inició su carrera, en 2015, cuando adquirió popularidad con el lanzamiento de su primer sencillo "White Iverson", que sigue siendo uno de los más solicitados por sus fanáticas y fanáticos en sus recitales.

Y aunque la noticia de que Austin Richard Post, como es su nombre de pila, pisaría tierras mexicanas tuvo lugar hace tan sólo un par de meses, el cantante ya había anunciado fechas desde mucho tiempo atrás, pero sólo en ciudades de Estados Unidos, Canadá y Brasil, por lo que la noticia entusiasmó mucho a sus seguidores en México.

El recital ha causado gran expectativa ya que, pese a que es su primer presentación en México, Post se presentará en el Foro Sol, el recinto con mayor capacidad de la CDMX, el cual cuenta con un aforo de hasta 65 mil personas.

En redes sociales, sus fans han mostrado preocupación debido a que, hasta este momento, los boletos no se han agotado, a diferencia de l oque ha ocurrido con otros músicos que anunciaron su llegada a nuestro país, pues temen que, de no llenarse el lugar, el rapero no visite la capital por un largo tiempo.

Por ello, ya están en búsqueda de recibirlo con sorpresas tales como encender las linternas de los teléfonos móviles, colocando un trozo de papel celofan de color amarillo, en el momento que el cantante comience a interpretar "Sunflower", una de sus canciones más exitosas, la cual forma parte del soundtrack de "Spider-man: A new universe" (2018), de la misma manera que hay quienes proponen lanzar girasoles al escenario cuando finalice el recital.

Esta tarde se dio a conocer una nueva noticia en torno al concierto de Post, que consistía en el anuncio de que Alemán será quien habrá el concierto.

El trascendido ha dividido opiniones, pues los seguidores del rapero han expresado que no son adeptos de la música del cantante mexicano, de hecho, ya hasta comenzarona generarse encuestas en las que preguntan a qué otro artista les hubiera gustado para que se presentase antes de Malone, siendo Siddhartha uno de los más votados, sin embargo, son muchas las personas que opinan que el músico "ya no está para abrir" conciertos de otros artistas.

Aunque también hay quienes destacan que la decisión de que el originario de Cabo San Lucas sea el telonero de Posty tiene lógica, ya que ambos artistas se dedican a crear sonidos cercanos al rap, por lo que piden a las y los fanáticos inconformes a que esperen a presenciar el show que Alemán ofrecerá para evaluar su desempeño.

El concierto será este martes 5 de septiembre a las 21 horas en el Foro Sol.



