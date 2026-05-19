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sorprendieron al público al cantar juntos “Corazón partío” durante el concierto del artista español en Las Vegas, el intérprete presumió un momento romántico con su nueva pareja sobre el escenario cuando la invitó a subir y cantaron juntos.

Alejandro y Stephanie comenzaron su romance a inicios de 2026 luego de que el español terminara su relación con la actriz española Candela Márquez tras un año juntos.

Durante un concierto de su gira ¿Y Ahora Qué? World Tour en el Barclays Center de Brooklyn, Sanz invitó a la actriz peruana al escenario. Ambos compartieron miradas de complicidad, bailaron y sellaron el momento con un apasionado beso frente a miles de fanáticos.

En esta ocasión pasó algo similar en Las Vegas, un momento lleno de química en el escenario que rápidamente se volvió tendencia en redes; ambos unieron sus voces para cantar uno de los temas icónicos del artista: “Corazón partío”.

Besos y abrazos enmarcaron el meloso momento.

@jossesther Alejandro Sanz cantando Corazón Partío pero ya bien enamorado 🤭#alejandrosanz #lasvegas #concierto #peruesclave #stephanie ♬ original sound - jossesther

Sanz ha dividido los comentarios al respecto debido a lo reciente que está su truene con Candela Márquez, de quien decía estar muy enamorado; ahora dice estarlo de Stephanie Cayo, quien en sus redes compartió momentos del show musical de su amado.

Stephanie Cayo comparte en sus redes momentos del concierto de Alejandro Sanz.
Stephanie Cayo comparte en sus redes momentos del concierto de Alejandro Sanz.

y Cayo de 38 presumen su amor en redes, ella compartió unas fotos del viaje que hicieron juntos a Machu Picchu, y escribió:

"Las emociones viajando por distintas ciudades…y el cariño de mi alma. Sin asomo de disfraz ni de adorno. Él pura poesía. Así pesa la verdad cuando se dice con coraje".

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz habrían pasado de una amistad a un romance.
Stephanie Cayo y Alejandro Sanz habrían pasado de una amistad a un romance.

¿Quién es Stephanie Cayo?

Stephanie Cayo es una reconocida actriz, cantante, modelo y bailarina peruana de ascendencia italiana. Ganó una inmensa popularidad global al interpretar a Mary Luz Solís en la comedia dramática mexicana "Club de Cuervos", la cual fue históricamente la primera serie original en español de Netflix.

Es la protagonista de la serie médica "DOC" en la plataforma Netflix, donde interpreta a la doctora Julia Jasso.

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¿Quiénes han sido las parejas de Alejandro Sanz?

A lo largo de su vida, las parejas y matrimonios más significativos del cantautor han sido:

  • Candela Márquez (2024–2025): Su última relación sentimental oficial antes de Stephanie.
  • Rachel Valdés (2019–2023): Reconocida artista plástica cubana con la que convivió en Madrid.
  • Raquel Perera (2012–2019): Su segunda esposa, madre de sus hijos Dylan y Alma, y gestora de sus negocios.
  • Jaydy Michel (1999–2005): Su primera esposa y madre de su primogénita, Manuela.

rad

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