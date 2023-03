Alejandro Fernández cumple el sueño de un niño venezolano al compartir escenario con él

Hace unos días y como parte de su gira "Hecho en México" por Sudamérica , Alejandro Fernández estuvo de paso por Caracas, en Venezuela, donde se presentó con gran éxito en uno de los recintos más importantes, el Poliedro de la ciudad. Esa noche, para los asistentes, fue más que mágica, pero para uno de los fans más jóvenes del llamado "Potrillo", fue más que inolvidable, ya que pudo cumplir uno de sus más grandes sueños, cantar al lado del famoso intérprete.

Alberto Ramos, un joven de apenas 16 años y que trabaja en las calles, tuvo la oportunidad de subir al escenario y enfrente de miles de personas, entonó junto a su ídolo el tema "Mujeres divinas", uno de los más aclamados en todo el repertorio del charro.

El emotivo momento fue grabado por el influencer Manuel Nuñez, quien también se encargó de que Alberto pudiera estar presente en el show y conociera, de cerca al cantante mexicano. En las imágenes se puede ver al joven como todo un artista profesional dirigirse al público, mientras que Fernández, sólo sonreía y disfrutaba de su potente voz.









Pero el momento cumbre llegó cuando ambos intérpretes combinaron su talento y maravillaron a todos los asistentes; así como a las más de 200 mil personas que, gracias a las redes sociales, han podido disfrutar de esta colaboración.

"Alberto, los sueños se hacen realidad. Lo que sucedió anoche verdaderamente fue algo mágico e increíble#, escribió Nuñez en su cuenta oficial de Instagram. En este mensaje también detalló que fue el propio Alejandro quien le extendió la invitación a Alberto para cantar con él, esto después de que viera un video del chico cantando en las calles: "Alberto, no solo pudo conocer y cantarle a su ídolo, también compartir escenario con él y cantar en el Poliedro de Caracas frente a más de 10 mil personas. Esto ni en mis mejores sueños pude haberme imaginado que sucedería".

Como era de esperarse las reacciones no tardaron en aparecer y los usuarios felicitaron al mexicano y se quedaron maravillados con la voz del venezolano, a quien le auguran un gran futuro en el mundo de la música: "Yo no sé ustedes pero hasta las lágrimas se me salieron", "Que video más hermoso", "Gracias por ser tan humilde y bella persona Alejandro ¡felicitaciones!", "Alejandro es un ídolo, un ángel. Que humildad tan grande", "Graben todo, porque un día este jovencito será el mejor cantante de Venezuela y uno de los mejores del mundo, es puro talento", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.









