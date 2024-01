Alejandro Camacho defiende a la televisión

Los nuevos actores tienen un dejo despectivo hacia la televisión porque no la saben hacer o porque nada más han visto formatos muy comerciales, consideró el actor Alejandro Camacho, quien cuenta con una amplia trayectoria en este medio y que sabe del valor que representa como fenómeno social.

“La televisión tiene una pluralidad de la cual yo he sido partícipe, que me ha enriquecido, me ha hecho tener respeto sobre todo de la gente y me ha permitido conocer actores y actrices importantes desde que empecé mi carrera”, comenta el actor.

Para Camacho, la televisión es importante como un fenómeno social, de divertimento.

“Tengo 30 años entrando a la casa de todos, si no es que más, junto con mis compañeros y compañeras actrices, pero la gran potencia que tiene sobre todo Televisa, de estar en el seno de la familia y de unificar a la familia, eso es un valor social muy importante”, señala en entrevista.

El histrión de 69 años empezó su carrera en el teatro universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), siendo egresado de la Facultad de Filosofía y Letras.

Así que cuando el actor y productor Eugenio Cobo lo invitó a formar parte de las filas de Televisa hace más de 30 años, fue como una extensión de la universidad que, dice, le permitió experimentar todo lo que había aprendido en el teatro, en escena y en las clases.

“Luego, conforme me fui desarrollando, entendí el valor real de lo que es la televisión, muchos jóvenes dicen: ‘yo nada más hago cine y todo’, pero no son casados, ni tienen hijos, cuando los tengan deberán enfrentarse a pagar todo eso ¿de dónde los van a pagar? Del teatro, por favor”.

El actor señala que la televisión es, además, un sustento económico e incluso artístico.

“He tenido oportunidad de hacer novelas como Cuna de lobos, Imperio de cristal, La Traición, Alma de Hierro, que me siento muy orgulloso de haber podido realizar, que hayan tenido éxito y que a mi edad me sigan dando papeles en Televisa en donde ya hay puros chamacos”.

Actualmente Alejandro Camacho forma parte del elenco de la telenovela Minas de pasión”, que finalizará este 14 de enero a las 20:30 horas por Las Estrellas; ahí interpreta al Tigre Sánchez, padre del personaje de Livia Brito, quien es la protagonista.

“Es un hombre bueno, gentil, loco, interpretar a este tipo de personajes siempre es muy aleccionador, he aprendido mucho”, indica, quien compartió créditos con Anette Michelle, su compañera reciente en tres películas para plataformas.

Y ahora que terminó grabaciones, se incorporó a Marea de pasiones, también en Televisa.