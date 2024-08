Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía están distanciadas desde hace tres años, desde entonces, la cantante de 56 años se ha preparado legalmente para cualquier demanda que reciba de su única hija, quien recientemente estuvo en México con su padre Pablo Moctezuma.

La joven de 32 años se dejó ver en tierras aztecas junto a su familia paterna, no visitó a su abuela Silvia Pinal ni mucho menos a su madre, quien asegura ha buscado el acercamiento con Frida, incluso, hace unos meses estrenó la canción "Milagros", tema en el que habla de la reconciliación.

Trascendió que Frida vino a la Ciudad de México no sólo para reunirse con la familia de su padre, sino también para emprender una demanda en contra de su madre Alejandra Guzmán apoyada por el abogado que hoy representa a Mayela Laguna, la expareja de su tío Luis Enrique Guzmán.

Este hecho lo ventiló la propia Mayela, quien reveló que supuestamente Frida Sofía intentó quitarse la vida un par de veces y ella la contuvo; el problema tendría que ver con cuestiones económicas.

Alejandra Guzmán se defiende su hija Frida

Alejandra Guzmán lamentó que desde hace tres años ella y su hija no han hablado ni se han visto, sin embargo, está preparada legalmente para defenderse de su hija, así lo contó a "Ventaneando".

"Ella no me llama desde hace tres años, desde la denuncia, no la he visto, yo tengo lista mi defensa desde hace tiempo, desde hace tres años que fue lo de la denuncia, pero no fue a ratificar nada, entonces así siguen las cosas", expresó.

Entre las causas del distanciamiento entre madre e hija está la acusación que hizo Frida en contra de su abuelo Enrique Guzmán, quien asegura la tocó indebidamente cuando era una niña, versión que Alejandra no acredita.

Sobre el asunto legal por el que atraviesa su hermano Luis Enrique, quien duda de ser el padre de Apolo, hijo de su ex Mayela Laguna, la cantante aseguró que su familia le dio mucho amor a Apolo, y aboga para que "se le diga al niño la verdad, no que se le siga mintiendo y diciendo cosas, porque es un niño" .





