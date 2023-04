Ale Aguirre rompe fronteras con música country

Desde hace 10 años, la cantante Ale Aguirre ha buscado por sí sola hacerse de un lugar en la música. De ahí que cobrara mayor valor su participación en el programa My kind of country, producido por la actriz Reese Witherspoon y la exponente de country Kacey Musgraves.

“Solita me he estado abriendo paso en la industria y es una industria ruda, si no eres hija de, o tienes algún padrino o una influencia, es más difícil que se te abran las puertas grandes”, dijo Ale a medios mexicanos.

De los 12 participantes, la originaria de Chihuahua fue la única latina compitiendo por el título de mejor cantante country en el programa de Apple Tv+.

“Cuando me quería comunicar nadie hablaba ni poquito español, así que puse en práctica el inglés y pensé que iba a ser más complicado, pero al final del día la música es universal”, respondió a EL UNIVERSAL.

“Han llegado personas que no hablan español y me escriben para decirme ‘me gusta mucho lo que haces, no entiendo lo que cantas, pero conecté’. Es un punto a favor de mi proyecto: he podido conectar con la gente sin importar el lenguaje”.

My kind of country, cuyos últimos dos episodios ya están disponibles por Apple Tv+, fue para Ale la oportunidad de romper con los estereotipos dentro del género y la imagen internacional de los mexicanos respecto a la música regional, labor en la que fue apoyada por Reese y Kacey, quienes se involucraron durante todas las grabaciones.

“Estas oportunidades nos ayudan como un escalón, pero no son todo, es como una bolita de nieve, todo suma y qué mejor que una oportunidad de este nivel para representar a México. Que se rompan estereotipos y el concepto de los mexicanos de cómo somos, cómo lucimos, qué escuchamos o como hablamos”, mencionó.

“El programa dice que no necesitas usar sombrero y botas para decir: ‘soy cantante de country’”.