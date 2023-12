Entre las cosas que el influencer Aldo de Nigris ya experimentó y hasta le gustó, es la presión de sentirse observado ante muchas cámaras todo el tiempo como sucedió durante su estancia en el programa La venganza de los ex VIP, por lo que ahora busca seguir desarrollándose en el mundo de los reality shows.

“Sí me gustaría conocer más formatos diferentes. Lo ideal sería entrar a La casa de los famosos, estaría con madre para que me conozcan cómo en realidad soy las 24 horas, no sólo por pedazos”, señaló.

Para su propósito, el sobrino del actor Poncho de Nigris indicó que ya recibió consejos de su famoso tío: “Me dijo, ‘no la vayas a cagar tanto’, pero me lo advirtió después de que ya había grabado el programa”, dijo sobre La venganza de los ex VIP, que actualmente puede verse a través de la plataforma Paramount+ y por el canal MTV.

“Lo bonito de los realities es que la gente te conoce como en realidad eres, que obviamente explotas más porque dentro de estos lugares estás todo el tiempo con las emociones a flor, viviéndola muy fuerte”.

La venganza de los ex VIP es un reality de convivencia en la playa lleno de enredos amorosos.

“Yo no soy celoso, pero ya estando dentro te enojas de todo, como cuando ves que tu ex que se besa con otro; soy tantito coquetón”.