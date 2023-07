El actor y creador de contenido Alan Estrada se pronunció en contra de los usuarios de redes sociales que realizaron comentarios ofensivos hacia Wendy Guevara, la influencer transgénero participante del programa "La Casa de los Famosos". Esto ocurrió después de que el también cantante mostrara su apoyo a la celebridad de internet mediante un video.

Resulta que Estrada compartió un clip en su cuenta de TikTok desde Malta, donde suele hacer videos de viajes. En él, se le ve paseando por el lugar y llamando "vieeejo" a todo lo que encuentra a su alrededor. Dicha palabra se ha vuelto un ícono asociado con Guevara, puesto que surgió en el reality show.

A pesar de que algunos internautas manifestaron su cariño por la influencer, Alan compartió otro video en Twitter en el que expresó su enojo al recibir cientos de comentarios negativos relacionados con la identidad y orientación sexual de Wendy.

"Subí ese video en Malta apoyando a Wendy y no saben cuántos comentarios de gente anclada en el pasado he tenido que borrar. Quiero dejar algo bien claro: llamarle de forma masculina a una mujer trans no solo es sumamente irrespetuoso, sino que también revela qué clase de persona eres al negarte a hacerlo, sabiendo que esa persona se identifica y desea ser llamada de esa manera", externó.

Estrada añadió que, a pesar de las diferentes opiniones que pueda generar la comunidad LGBTQ+, lo único que piden es ser respetados. "Al final, esa persona trans no te está pidiendo permiso para existir, no te está pidiendo permiso para ser feliz, solo te pide respeto", continuó.

El cantante destacó que la diversidad sexual promueve el respeto mutuo entre las personas, en respuesta a aquellos que creen que buscan imponer sus preferencias sobre los demás.

"Respeta las decisiones que las personas han tomado para ser más felices en la vida. No cuesta nada ser empático y utilizar los pronombres con los que desean ser llamadas", comentó Alan.

Finalmente, el actor retomó la frase de la influencer y llamó "gente vieja" a aquellos que son transfóbicos.

"Tu transfobia está ligada al hecho de que tu sepas que esa persona es trans, eso es lo más cabr...n de todo. Así que si una persona como Wendy, que es una mujer trans, te pide ser llamada como mujer, no te cuesta nada, lo mismo un hombre trans, lo mismo cualquier otra mujer trans. Sean felices, porque la transfobia es de gente vieeeeja", dijo.

La respuesta de Alan fue aplaudida por sus seguidores, quienes estuvieron de acuerdo con él y también emitieron otras opiniones al respecto.

"Las mujeres trans son hombres. Los hombres trans son mujeres. La realidad no cambia porque seas buena ondita. No hay debate, así es", se leyó.





Subí un video de apoyo a Wendy en mi Tik Tok y la gente retrógrada comenzó a joder. Así que les dejé un mensaje. pic.twitter.com/fo4o74bz1i — Alan Estrada (@alan_estrada) July 16, 2023

