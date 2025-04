Christian Nodal estrenó el tema "Amé", acompañado de un videoclip muy emotivo que, como él mismo reconoció, lo hizo llorar cuatro veces y, aunque ha sido muy bien recibido por su público, hay para quienes no ha pasado desapercibido que el parecido entre la historia del clip y la trama de la cinta "Diario de una pasión" es muy parecida.

Desde días atrás, el cantante de regional preparaba con un pequeño adelanto de lo que se convertiría en su nuevo sencillo; la canción "Amé".

En un video, para sus redes sociales, el cantante explicó que era una canción muy especial para él, debido a que era de los pocos temas que, a través de su videcoclip, plasmaba los sentimientos que había experimentado durante su composición.

"Muy pocas veces he logrado transmitir el sentimiento , lo que narra la canción en un video musical, se los juro, el video es una chulada, ya me ha hecho llorar, fácil, cuatro veces, y solamente lo he visto cuatro veces", expresó.

En la historia del video aparece una pareja de esposos, que oscilia entre la tercera edad, que disfrutan de la compañía uno del otro, sin embargo, la mujer necesita de la asistencia de su marido para llevar a cabo ciertas actividades que, la edad y el paso del tiempo, comienzan a impedírselo.

A lo largo de los tres minutos y 45 segundos que dura el tema, también se muestran imágenes de la pareja en la juventud y todas las aventuras que vivieron juntos y que ella, por su enfermedad, comienza a olvidar progresivamente.

Al final, el esposo sigue celebrando a su mujer, pese a que ya no está más con él, al menos no físicamente.

Los comentarios positivos han inundado al canal de YouTube de Nodal, debido a la empatía que ha generado la historia de "Amé".

"Imposible no llorar", "hermosa canción para los que queremos llegar a viejos con nuestra pareja" y "este video me llega a lo más profundo" son algunas de las reacciones que han tenido sus fans.

Pero no pasó desapercibido que la hsitoria del video de "Amé" se le parece mucho a la de "Diario de una pasión" o "The notebook", que antes de ser película fue libro, uno del escritor Nicholas Sparks.

En la película, digirida por Nick Cassavetes, se cuenta la historia de Noah y Allie, una pareja que se conoció en 1940 y que, por la diferencia de clase social, tiene que luchar para poder consagrar su amor.

Y aunque su relación próspera, décadas más tarde, con la llegada de la vejez, se enfrentan a un nuevo reto; la demencia senil de Alle, por lo que Noah se da a la firme tarea de recordarle a su amada, cada día, la historia que los unió.

