Adrián Marcelo, el personaje más polémico de la segunda edición de "La casa de los famosos México", celebró que los conductores Cecilia Galliano, Mauricio Garza y Pablo Chagra, quedaran fuera de la nueva edición del reality, la cual arranca en julio y será conducida por Galilea Montijo.

El youtuber que a media competencia decidió salir del reality, se lanzó contra los tres conductores con insultos y comentarios despectivos que han sido condenados por cibernautas y comunicadores.

A la argentina la llamó transgénero, mientras que a Mauricio Garza, quien acompañaba a Galliano, lo tachó de "imbécil" y de insoportable, además, a Pablo Chagra lo tachó de homosexual con síndrome de down.

"Cuando salí del anexo, en mi retiro espiritual, consumía las post-galas con estos imbéciles. Ese inservible de Mauricio, que pinche intento de conductor tan insoportable. No puede hablar sin muletillas y tiene una verga atorada en la boca. Un insulto a la profesión de CONDUCTOR. Solo interrumpía y contaba chistes que solo él entendía. Frustrante. Ni cómo ayudar a quienes llegan a la TV por anhelar la fama, no por vocación. Era evidente que el transgénero de Cecilia nunca lo soportó. El mentado Pablo es el primer homosexual con síndrome de down que conozco. Le aplaudo. Celebro que estas basuras estén desempleadas", se lee.

Adrián Marcelo suma nueva polémica por el mensaje que escribió sobre tres conductores de "La casa de los famosos México".

Lee también: Cecilia Galliano reacciona tajante cuando le preguntan por las infidelidades de Gabriel Soto

La tercera temporada de "La casa de los famosos México" arrancará el domingo 27 de julio, Facundo y Laura León suenan fuerte como parte de la lista de habitantes.

rad