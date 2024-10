Aun con la polémica que generó la segunda temporada de La casa de los famosos México, la productora de la emisión, Rosa María Noguerón, afirmó que no se arrepiente de nada y añadió que ya empieza a planear lo que será la tercera edición.

“No nos equivocamos en nada, todo construye, la casa finalmente es un reality dentro de la televisión, pero también afuera lo vivimos, nada es un error y todo es un aprendizaje”, respondió la ejecutiva a EL UNIVERSAL.

Esta segunda entrega del reality llegó a su fin el domingo, Mario Bezares resultó el ganador llevándose 4 millones de pesos, más 15% de dicho monto en una tarjeta digital.

Es cierto que la edición 2024 de este reality superó los niveles de audiencia e interacción del público, pero también generó situaciones incómodas que lastimaron a sectores de la población LGBT+ y a grupos feministas, debido a la violencia de género y misoginia que expresó Adrián Marcelo durante las semanas que estuvo dentro de la casa.

A pesar de los imprevistos que generó para la televisora la actitud del youtuber regiomontano, entre ellos la salida de la emisión de algunos anunciantes, dijo Noguerón que él no está vetado de la empresa y que terminaron su colaboración de la mejor forma.

“Quedamos en los mejores términos con él y con su mánager, es muy profesional, decidió abandonar el juego, lo cual fue muy lamentable porque había un gran número de seguidores que lo apoyaban decididamente, y lamentaban, pues muchos esperaban que regresara”.

Por su parte, el triunfador comentó que este logro es una oportunidad para “resurgir de las cenizas”, luego de la pesadilla que vivió hace 25 años con lo sucedido con asesinato de Paco Stanley.

“Es un momento que Dios me brinda para regresar a todos los hogares y tratarlos de entretener”.

Bezares espera que le den un contrato de exclusividad y un nuevo programa: “Ya estoy en mi casa nuevamente”, añadió.

Arath de la Torre comentó que, siendo figuras públicas, tienen la responsabilidad de ser un ejemplo, entre otros temas, para quienes enfrentan problemas de depresión y ansiedad.

“Se vale estar mal, hay una esperanza, una ayuda, no están solos”.

Gala Montes tomó con humor la controversia que surgió cuando ella estaba dentro, con respecto a que ahora es llamada “la novia de México”, al igual que Angélica María.

“Espero que no me demande”, expresó entre risas. Sobre la relación con su mamá, mencionó: “Siempre va a ser el amor de mi vida, todos cometemos errores y con este ejemplo que nos dio Paul Stanley y Mayito he aprendido”.

Noguerón pidió a los espectadores que bajen de intensidad negativa y dejaran los mensajes de odio en contra de las celebridades y se queden con lo mejor del show.