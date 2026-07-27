Guanajuato.— Adal Ramones, Cristina Rodlo y Héctor Kotsifakis se meterán en una película de terror en la que un culto secreto está sembrando temor entre la gente por medio de asesinatos.

Mientras Ramones dará vida a un comandante que investiga el caso de una ola de muertes en Guanajuato; Rodlo (Tengo que morir todas las noches) es la mamá de un niño a quien están buscando y Kotsifakis (Pedro Páramo), un periodista de nota roja que se da cuenta de lo que sucede.

Umbral se rodará en locaciones de la capital del Bajío, la ciudad mágica llena de leyendas y túneles, conocida también por sus momias.

“Aprovechando que hay un eclipse de luna llena, un culto secreto está haciendo una serie de asesinatos con el fin de empoderarse más. Los miembros tienen intereses políticos y empresariales y su fin principal es matar a Nico, un niño hijo de una reportera de sociales”, cuenta Miguel Ángel Molina, productor del largometraje.

La dirección y guion de Umbral es de Víctor Osuna, Callejón Oculto Films es la empresa productora.

“Buscamos que al menos el 80% de talento de Umbral sea guanajuatense y la ciudad se convierta no solamente en un escenario de paso para las grandes producciones, sino que haya un semillero de talento y producciones futuras”, comenta Molina.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.