Acusan a Pablo Montero de irse de un restaurante sin pagar la cuenta

Además de su carrera en los escenarios y foros de grabación, Pablo Montero también tiene un largo historial de polémicas al que ahora se suma una acusación de mala paga.

A través de las redes sociales ha trascendido la publicación de una usuaria llamada Monse Adeur Zenitram, quien señaló al cantante de, supuestamente, haberse ido de un restaurante de Playa del Carmen sin pagar la cuenta.

"Hoy me tocó ver a este señor, Pablo Montero, en los aguachiles Playa del Carmen, Av 34. Si alguien me lo cuenta no lo creo; se retiró del lugar sin pagar la cuenta", escribió la usuaria.

Aunque no detalló la fecha en la que habrían ocurrido los hechos, según la mujer, Montero aprovechó el descuido del mesero que lo atendió para escabullirse del lugar; pero lo que más indignación le causó, fue la preocupación del empleado, quien tuvo que pagar el consumo del artista: "qué poca, neta. Ver la cara de frustración del mesero, lo que cuesta ganarte el sueldo, para que haya personas como este tipo”, agregó.

Estas declaraciones fueron acompañadas por una fotografía en la que aparece el intérprete de "Piquito de oro" muy sonriente, junto a una misteriosa misteriosa mujer.





Cabe destacar que esta no es la primera vez que Pablo enfrenta este tipo de acusaciones. A mediados del 2022, el también actor fue exhibido por retirarse de un lujoso restaurante de Polanco, dejando una deuda de 15 mil pesos de consumo.

Posteriormente, Montero aclaró lo sucedido. En sus propias palabras, él estuvo en el lugar junto a otras 15 personas; sin embargo, a la hora de retirarse él pidió dividir la cuenta y solamente pagó su consumo: “Me querían enjaretar la cuenta a mí, y yo les dije: ‘Yo pago lo que consumí, no la cuenta de 15 personas, están mal’”, explicó.

A principios del 2023, también fue acusado de protagonizar una pelea en un bar de Playa del Carmen, incluso fue arrestado por agresión y destrozos.

Respecto a los recientes señalamientos, ni Montero ni su equipo de trabajo han hecho ningún tipo de declaración.

